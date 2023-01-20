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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معوض: الأهلي أمامه فرصة العمر في لقاء القمة

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق ومحلل قناة etc، أن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك ستظل مواجهة كبيرة، مشيرا إلى أنها دائما بالفعل مباراة خارج التوقعات.

وقال معوض في تصريحات عبر قناة بوكس تو بوكس: "الأهلي دائمًا يدخل المباريات ورغبته في تحقيق الفوز، والفريق الأحمر لديه (فرصة العمر) في الفوز، لتوسيع الفارق مع الزمالك إلى 8 نقاط، وكذلك زيادة أزمات الفريق الأبيض، وفيريرا قد يرحل عن الفريق في حالة الخسارة".

وأضاف: "أيضا الفوز سيمنح الأهلي أريحية تامة خصوصا والفريق مقبل على كاس العالم للأندية، وسيكون هناك ضغط مباريات كبير على الفريق الأحمر".

وتابع: الأفضل مشاركة كهربا أساسيا، واستغلال حالته المعنوية، الافضل اللعب كمهاجم صريح في ظل ان محمد شريف وشادي حسين ليسوا في أفضل حالاتهم، مع أفشة وحسين الشحات وعبدالقادر سيكون شكل الأهلي جيدا".

وأكمل: "محمد هاني في اليمين، ومحمد عبدالمنعم على حسب جاهزيته للمباراة سيتحدد موقفه، أيمن أشرف بعيد منذ فترة طويلة، لو كان كولر يريد تجهيز أيمن أشرف للمباراة القادمة، كان سيدفع به أمام سموحة، اللاعب مستبعد حاليا من تفكير المدرب".

وواصل: "عبدالمنعم لو سليم سيشارك بجوار رامي ربيعة، ومروان عطية قد يشارك على حساب حمدي فتحي، لا يجب أن يتم المغامرة بأي لاعب في ظل اقتراب كأس العالم للأندية، اي لاعب سيتعرض للإصابة لن يلحق بالبطولة".

وزاد: "طاهر قد يشارك كتغيير ونفس الأمر لبيرسي تاو، الرباعي الشحات وعبدالقادر وكهربا وافشة يجب الاستفادة بهم وعدم تغييرهم أمام الزمالك، أي تعديلات كثيرة على تشكيلة الأهلي يتسبب في عدم تقديم أداء جيد خلال المباريات".

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