عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض: الأهلي لديه أوراق رابحة كثيرة.. واللاعبون لا ينشغلون بعناوين المجلات

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق ومحلل قناة etc، أن سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك من أخطر العناصر في الفريق الأبيض، ودائما يقدم مستوى جيد في مباريات الأهلي.

وقال معوض في تصريحات عبر قناة بوكس تو بوكس: "علي معلول عندما يكون في حالته الفنية يكون نقطة فارقة مع الأهلي، وهو دائما له بصمة في المباريات الكبيرة، ويجب أن يحذر الدفاع من انطلاق الجزيري وراء خط الدفاع".

وأضاف: "الأهلي في بعض المباريات كان جيدًا مثل لقاء الأهلي والزمالك في الدور الثاني الموسم الماضي، كما سبق وتقدم الأهلي على الزمالك في مباراة 5-3، ونجح الأبيض في تقديم مستوى جيد خلال الشوط الثاني، حالة الفريق الاحمر ستكون عليها العامل الأكبر خلال المباراة".

وواصل: "الأهلي لديه أوراق رابحة مثل شريف وشادي بيرسي تاو وطاهر ومصطفى سعد ومحمد فخري الذي يوجد قناعة من جانب كولر بامكانياته، هناك عددًا من اللاعبين المميزين وحلول دائمة، وأمر مشاركة أي لاعب متوقف على حالة اللاعبين الأساسيين في المباراة".

وأكمل: "محمد الضاوي كريستو لاعب جيد ومن الوارد أن يشارك في المباراة كلاعب بديل، وفي آخر نصف ساعة يكون هناك مساحات، اما برونو سافيو لم يكن اضافة في أي مباراة باستثناء لقاء السوبر المحلي، ومحمد مجدي أفشة الأفضل في مركز صانع الألعاب، واللاعب المحترف لابد أن يصنع الفارق، وبرنو حتى لو كان سليم فأنه لن يصنع الفارق".

وزاد: "لاعبي الأهلي لا ينشغلون بما ينشر بمجلات الأندية، واللاعبون أصبحوا يستقبلون الانتقادات والاشادات بشكل عادي جدا".

وأكد: "كنت أتعامل بشكل طبيعي مع المباريات، لم أكن أجيد (الهزار) قبل أي مباراة سواء مع الأهلي أو منتخب مصر".

وتذكر معوض، تفاصيل مشاجرة كبيرة مع شيكابالا في أحد مواجهات القمة، بسبب كرة مشتركة مع أحمد عيد عبدالملك، وكانت المباراة في الجونة، لكن الأمور انتهت بعد ذلك.

وتوقع معوض فوز الأهلي على الزمالك في ظل الحالة الجيدة للفريق الأحمر في المباريات الماضية.

منتخب مصر الأهلى الأهلي والزمالك الزمالك سيد معوض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الحرارة تسجل صفر لأول مرة بمصر والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

حشيش مش منشطات| تفاصيل جديدة بشأن ثنائي الزمالك جمعة وفتوح

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بسعر الذهب بعد هبوطه 210 جنيهات

مشكلة الدولار انتهت|مفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بعد كلمة الرئيس السيسي

محمود علاء ضمن الصفقة |مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن انضمام مروان عطية للأهلي

قبل مواجهة الأهلي | أزمة كبري في الزمالك بسبب فتوح .. تفاصيل

من غير ما يدفع جنيه..مهيب عبد الهادي يحرج نجم الزمالك بسبب كهربا

قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن فتوح وعبد الله جمعة

موضوعات متعلقة

أسامة الهادي: أقدم 5 أغنيات لشخصية طاهر في "وبينا ميعاد" والعمل تحدٍ حقيقي

ترشيحاتنا

بملامح مختلفة .. غادة عبد الرازق تصدم متابعيها| شاهد

تعرف على أداء أسهم أسواق الخليج اليوم الجمعة

مشكلة الدولار انتهت|مفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بعد كلمة الرئيس السيسي

سعره أقل وحجمه أكبر .. شعبة المخابز تزف بشرى سارة حول رغيف العيش

رئيس المجلس الأوروبي: من الصعب فرض عقوبات جديدة على روسيا

مواعيد مباريات الجمعة 20 - 1 - 2023 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل المضاد الحيوي.. علاج منزلي يقضي على البرد والسعال فورا

هتبقى مليونير.. معلقة بكل مطبخ مصري بـ٢٠٠ ألف جنيه

بطريقة المحلات .. تعرف على أسرار كفتة الحاتي

سريع المفعول ومجرب .. رجيم الأعشاب الحارقة لنسف الكرش

فيديو

انهيار غير مسبوق لـ الليرة اللبنانية أمام الدولار.. تفاصيل/ فيديو جراف

التموين تعلن عن فرص عمل.. الشروط وطرق التقديم..فيديو

قرار عاجل من التعليم يخص جميع المدارس على مستوى الجمهورية

تطورات قضية وائل الإبراشي وقرار عاجل في طعن أسرته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ