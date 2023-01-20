سيد معوض: الأهلي لديه أوراق رابحة كثيرة.. واللاعبون لا ينشغلون بعناوين المجلات

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق ومحلل قناة etc، أن سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك من أخطر العناصر في الفريق الأبيض، ودائما يقدم مستوى جيد في مباريات الأهلي.

وقال معوض في تصريحات عبر قناة بوكس تو بوكس: "علي معلول عندما يكون في حالته الفنية يكون نقطة فارقة مع الأهلي، وهو دائما له بصمة في المباريات الكبيرة، ويجب أن يحذر الدفاع من انطلاق الجزيري وراء خط الدفاع".

وأضاف: "الأهلي في بعض المباريات كان جيدًا مثل لقاء الأهلي والزمالك في الدور الثاني الموسم الماضي، كما سبق وتقدم الأهلي على الزمالك في مباراة 5-3، ونجح الأبيض في تقديم مستوى جيد خلال الشوط الثاني، حالة الفريق الاحمر ستكون عليها العامل الأكبر خلال المباراة".

وواصل: "الأهلي لديه أوراق رابحة مثل شريف وشادي بيرسي تاو وطاهر ومصطفى سعد ومحمد فخري الذي يوجد قناعة من جانب كولر بامكانياته، هناك عددًا من اللاعبين المميزين وحلول دائمة، وأمر مشاركة أي لاعب متوقف على حالة اللاعبين الأساسيين في المباراة".

وأكمل: "محمد الضاوي كريستو لاعب جيد ومن الوارد أن يشارك في المباراة كلاعب بديل، وفي آخر نصف ساعة يكون هناك مساحات، اما برونو سافيو لم يكن اضافة في أي مباراة باستثناء لقاء السوبر المحلي، ومحمد مجدي أفشة الأفضل في مركز صانع الألعاب، واللاعب المحترف لابد أن يصنع الفارق، وبرنو حتى لو كان سليم فأنه لن يصنع الفارق".

وزاد: "لاعبي الأهلي لا ينشغلون بما ينشر بمجلات الأندية، واللاعبون أصبحوا يستقبلون الانتقادات والاشادات بشكل عادي جدا".

وأكد: "كنت أتعامل بشكل طبيعي مع المباريات، لم أكن أجيد (الهزار) قبل أي مباراة سواء مع الأهلي أو منتخب مصر".

وتذكر معوض، تفاصيل مشاجرة كبيرة مع شيكابالا في أحد مواجهات القمة، بسبب كرة مشتركة مع أحمد عيد عبدالملك، وكانت المباراة في الجونة، لكن الأمور انتهت بعد ذلك.

وتوقع معوض فوز الأهلي على الزمالك في ظل الحالة الجيدة للفريق الأحمر في المباريات الماضية.