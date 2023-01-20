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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات الجمعة 20 - 1 - 2023 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة 20 - 1 - 2023 العديد من المباريات الهامة  في مختلف ملاعب العالم أبرزها مباراة  لايبزيج ضد بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني 


ريال مايوركا  X سيلتا فيجو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium                  

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني 


لايبزيج X بايرن ميونخ – الساعة 9:30 مساء على قناة دبى الرياضية          

 

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي 


أروكا  X  بورتيمونينسي – الساعة 9 مساء                    

سبورتنج لشبونة X فيزيلا – الساعة 11:15 مساء        

 

مواعيد مباريات الدوري التركي 


أضنة ديمرسبور X  جيرسونسبور – الساعة 9 مساء

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وعد الخطيب |شبانة يكشف عن الموقف النهائي لـ كولر بشأن الميركاتو الشتوي

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أزمة داخل الملعب |سيف زاهر يعلن مشاركة كهربا أساسيا مع الأهلي أمام الزمالك

مواعيد مباريات الدوري السعودي 


الخليج  X الرائد – الساعة 2:30 ظهرا على قناة ssc                

ضمك  X  الفتح – الساعة 5 مساء على قناة ssc              

التعاون  X الشباب – الساعة 7:30 مساء على قناة ssc

 

مواعيد مباريات الدوري المصري 

 
المصري البورسعيدي X غزل المحلة – الساعة 5 مساء على قناة ONTime Sports

سيراميكا كليوباترا X  سموحة – الساعة 7 مساء على قناة ONTime Sports

 

مواعيد مباريات كأس فرنسا 


مارسيليا X رين – الساعة 10 مساء

فرنسا الزمالك الدوري المصري الدوري السعودي سيراميكا كليوباترا الدوري الإسباني الميركاتو الشتوى غزل المحلة مباريات الدوري السعودي

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