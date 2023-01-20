مواعيد مباريات الجمعة 20 - 1 - 2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 20 - 1 - 2023 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم أبرزها مباراة لايبزيج ضد بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



ريال مايوركا X سيلتا فيجو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الألماني



لايبزيج X بايرن ميونخ – الساعة 9:30 مساء على قناة دبى الرياضية

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي



أروكا X بورتيمونينسي – الساعة 9 مساء

سبورتنج لشبونة X فيزيلا – الساعة 11:15 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي



أضنة ديمرسبور X جيرسونسبور – الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي



الخليج X الرائد – الساعة 2:30 ظهرا على قناة ssc

ضمك X الفتح – الساعة 5 مساء على قناة ssc

التعاون X الشباب – الساعة 7:30 مساء على قناة ssc

مواعيد مباريات الدوري المصري



المصري البورسعيدي X غزل المحلة – الساعة 5 مساء على قناة ONTime Sports

سيراميكا كليوباترا X سموحة – الساعة 7 مساء على قناة ONTime Sports

مواعيد مباريات كأس فرنسا



مارسيليا X رين – الساعة 10 مساء