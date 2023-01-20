مواعيد مباريات الجمعة 20 - 1 - 2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 20 - 1 - 2023 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم أبرزها مباراة لايبزيج ضد بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ريال مايوركا X سيلتا فيجو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الألماني
لايبزيج X بايرن ميونخ – الساعة 9:30 مساء على قناة دبى الرياضية
مواعيد مباريات الدوري البرتغالي
أروكا X بورتيمونينسي – الساعة 9 مساء
سبورتنج لشبونة X فيزيلا – الساعة 11:15 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
أضنة ديمرسبور X جيرسونسبور – الساعة 9 مساء
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الخليج X الرائد – الساعة 2:30 ظهرا على قناة ssc
ضمك X الفتح – الساعة 5 مساء على قناة ssc
التعاون X الشباب – الساعة 7:30 مساء على قناة ssc
مواعيد مباريات الدوري المصري
المصري البورسعيدي X غزل المحلة – الساعة 5 مساء على قناة ONTime Sports
سيراميكا كليوباترا X سموحة – الساعة 7 مساء على قناة ONTime Sports
مواعيد مباريات كأس فرنسا
مارسيليا X رين – الساعة 10 مساء