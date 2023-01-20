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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وعد الخطيب |شبانة يكشف عن الموقف النهائي لـ كولر بشأن الميركاتو الشتوي

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعد لاعبيه بصرف المستحقات المالية المتأخرة ومقدمات عقود الجدد قبل كأس العالم للأندية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة ETC الفضائية: "مارسيل كولر المدير الفني رفض الاستغناء عن أي لاعب آخر بعد خروج لاعبين للاعارة لصفوف سموحة والاتحاد السكندري، في ظل كثرة البطولات لنهاية الموسم".

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وأضاف: "كولر متمسك بكل اللاعبين خلال المرحلة المقبلة، وتوافر اللاعبين لا يشعر الجماهير بالقلق، خصوصا في ظل وجود عناصر مميزة، والمدرب السويسري أغلق الباب أمام اعارة أي لاعب آخر".

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