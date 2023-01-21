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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الاتحاد الأوروبي يحذر إدارة "TikTok" من الحظر الكامل في 27 دولة

TikTok
TikTok

 

حذر تييري بريتون مفوض الاتحاد الأوروبي الرئيس التنفيذي لشركة  تيك توك  الصينية Shou Zi Chew من خلال مكالمة فيديو مؤخرًا أن الكتلة الأوروبية سوف تستخدم كل الوسائل الممكنة لحماية خصوصية مواطنيها حتى إذا اضطرت إلى حظر التطبيق بالكامل من كل الدول الـ 27 للاتحاد .

وفقا لتقرير موقع gizmochina يريد الاتحاد الأوروبي من إدارة تيك توك منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة الامتثال لجميع القواعد واللوائح والشروط المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية (DSA) التابع للاتحاد الأوروبي وأن ترتب أوضاعها على ذلك.

TikTok 

يعتبر قانون الخدمات الرقمية واختصاره DSA الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر العام الماضي، معيارًا لإدارة كل محتويات ومنصات شبكة الويب، وينص على عقوبات ردع متعددة ومتدرجة في شدتها، بما في ذلك الحظر من دول الاتحاد الأوروبي بسبب الانتهاكات المتكررة للقانون التي يمكن أن تشكل تهديدًا لحياة وسلامة مواطني الاتحاد الأوروبي، علاوة على ذلك، قد يؤدي عدم الامتثال لشروط ولوائح القوانين الأوروبية الجديدة DSA إلى غرامات باهظة تصل إلى 6٪ من حجم الأعمال السنوي للشركات العالمية.

تنطبق العديد من قوانين وشروط ولوائح DSA فقط على المنصات الكبيرة التي لديها اشتراك أكثر من 45 مليون مستخدم في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يضع كل المنصات الاجتماعية المعروفة مثل YouTube و Twitter و Facebook و TikTok  تحت طائلة قانون الخدمات الرقمية الجديد.

TikTok 

تجري حاليا"تيك توك" بالفعل نقاشات جادة مع الاتحاد الأوروبي حول السياسات المتعلقة بسلامة البيانات وكيفية التعامل مع المعلومات المضللة كما تضمنت الاجتماعات المتعددة مع كبار المسؤولين في تيك توك موضوعات مثل سلامة وأمن الأطفال، والتضليل الروسي ، وشفافية المحتوى السياسي المدفوع ، و اللائحة العامة لحماية البيانات واختصارها بالانجليزية GDPR.

في أحدث مكالمة فيديو بين الرئيس التنفيذي لتيك توك مع مسؤول الاتحاد الأوروبي، قال المفوض بريتون للرئيس التنفيذي تشيو "لن نتردد في تنفيذ وتفعيل النطاق الكامل للعقوبات في القانون الجديد لحماية مواطنينا إذا لم تظهر الشركة عمليات تدقيق كاملة ووافية وشاملة"، مضيفا "مع الجمهور الأصغر سنًا، تكون المسؤولية أكبر. من غير المقبول أنه تكون وراء الميزات التي تبدو مسلية وغير ضارة محتوى آخر يظهر فجأة وخلال ثوان معدودة يكون سام ومن الممكن أن يهدد الحياة".

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يعد تطبيق  TikTok  هو الأنجح والأكثر تحميلا عالميا خلال 2022 ويتمتع بشعبية كبيرة جدا في أوساط الشباب والمراهقين صغيري السن، لكن بسبب أن الشركة صينية تثير الكثير من المخاوف عند الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما فيما يتعلق بالخصوصية وأمان البيانات. 

اتهمت إدارة  TikTok المملوكة لشركة ByteDance الصينية بجمع المعلومات والبيانات من العملاء والمستخدمين وغعطائها للسلطات الصينية من خلال الشركة الأم، تشمل الأزمات الأخرى مخاوف الإدمان ونشر المعلومات المغلوطة والضارة.

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