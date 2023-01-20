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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

التطبيق الأشهر على وشك الإغلاق.. "الشيوخ" يبحث حظر تيك توك خلال ساعات

تطبيق تيك توك
تطبيق تيك توك

تيك توك ..واحد من أشهر التطبيقات الإلكترونية والذي يستخدمه ملايين المصريين في الأيام الحالية، ولكن مع الانتشار الواسع الذي حققه التطبيق نجم عن ذلك مخالفات من منصة التطبيق نتيجة عدم تعاملها مع حالات الاستخدام الخاطئ للتطبيق خاصة بعد استخدامه من قبل الكثير كمصدر لكسب الأموال دون الالتزام بالمعايير الأخلاقية و وضعها فى الإعتبار.

 

ومن ناحية أخرى تواصل الجهات الأمنية المصرية برصد ومتابعة أي نوع من المخالفات والجرائم الإلكترونية التي من شأنها تدمير القيم الأسرية و  الإضرار بعقول الشباب والأطفال باعتبارهم أكثر الفئات المستخدمة لمنصات السوشيال ميديا بشكل عام وتطبيق “ تيك توك” بشكل خاص.

 

كما لم يقف أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مكتوفي الأيدى، فقد وجدت انتفاضة برلمانية تناشد بحظر تطبيق “ تيك توك” في مصر، بهدف الحد من الجرائم الإلكترونية و حماية الشباب المصرى، لذا وجد العديد من طلبات الإحاطة والاقتراحات التي تنادي بالإيقاف حيث تأتي هذه المطالب في إطار تحقيق المصلحة للمواطن.

 

حظر التطبيق أمام مجلس الشيوخ 

 

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ومن المقرر أن تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها الأحد المقبل ، اقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة بشأن حظر تطبيق تيك توك في مصر وغيرها من التطبيقات التي لا تتوافر في شأنها سياسات ومعايير سلامة الاستخدام لا سيَّما في قطاع الشباب والنشء.

 

مصدر لكسب المال دون ضوابط

 

وفي هذا السياق قال النائب أحمد البلشى عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن الشعب المصرى من أكثر الدول المستخدمة لمختلف التطبيقات الإلكترونية عبر منصات التواصل الإجتماعى وأبرزها تطبيق" تيك توك" الذي يتصفحه الملايين خاصة الشباب والأطفال، حيث أصبح مصدر لكسب الأموال دون ضوابط.

 

و أيد “ البلشى” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، اقتراح برغبة مقدم بشأن حظر تطبيق “تيك توك” في مصر، معقبا “ هذا النوع من التطبيقات هدفه الفتك بعقول الشباب والقضاء على القيم الأخلاقية بالمجتمع” ذلك بخلاف إهدار الوقت في مشاهدة محتوى يتنافى مع العادات والتقاليد والأخلاق من شأنها إفساد الأجيال المستقبلية.

 

حظره في بعض الدول 

 

وأشار عضو لجنة الشباب بمجلس الشيوخ، إلي أن الأونة الأخيرة شهدت قيام عدد من الدول بحظر تطبيق “تيك توك”، حفاظا على شعبها من مخاطر هذا التطبيق، مطالبا بأهمية اتخاذ هذه الخطوة في مصر وذلك بالتزامن مع جهود الدولة في تنفيذ خطتها في بناء الإنسان ودعم الشباب وتمكينهم بمختلف المجالات الحياتية.

 

استخدام أمثل للسوشيال ميديا 

 

واختتم النائب حديثه، بمناشدة للمواطنين بأهمية انتقاء المحتوى الإلكتروني الذي تتم متابعته ومشاهدته من خلال منصات السوشيال ميديا، وذلك من خلال الاستفادة من هذه التقنيات بالشكل الأمثل المؤدي إلى تطوير الذات، قائلا “ مش معقول الطفل المصرى مصنف الأذكى عالميا و يكون ده المحتوي اللي بيتابعه ”

 

تيك توك التطبيقات الالكترونية مجلس الشيوخ الشباب حظر تطبيق تيك توك وقف تيك توك بمصر

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