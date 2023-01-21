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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شريف طانيوس خبير التجميل يثير الجدل على السوشيال ميديا

صدى البلد

شارك خبير التجميل شريف طانيوس صورة جديد عبر حسابه بتطبيق انستجرام وظهر برفقة الفنانة ياسمين صبري.


 

وآثارت الصورة جدلا واسعا وانتقادات كبيرة لخبيرة التجميل شريف طونيوس بسبب ظهوره فى الصورة حاملا حقيبة نسائية.


 


 

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة ثانية" والذي تم عرضه في  2020،وكان بطولة أحمدمجدي، أيتن عامر، هبة مجدي  دياب، محمود البزاوي، وغيرهم العديد من النجوم، من إخراج مرقس عادل وتأليفمصطفي جمال هشام.

 

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول ملك وهي الفنان ياسمين صبري، والتي تفقد الذاكرة بعد وقوع حادث أليم لهابسبب صدمتها في خطيبها زياد وهو الفنان أحمد مجدي وخيانته لها.

 

 

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IMG-20230121-WA0063

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