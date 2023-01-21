تقديم الرعاية الصحية لـ 1470 حالة بقافلة جامعة طنطا بمركز بسيون

انطلقت اليوم قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا إلى قرية جناج مركز بسيون بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف الدواء للمرضى بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.



شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 1470 حالة من خلال 15 عيادة حيث تم فحص 114 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 134 في عيادة طب الأطفال، و 167 بجراحة العظام، و 111 بعيادة الأمراض الجلدية، و 124 بأمراض الباطنة، و 151 بعيادة جراحة المسالك البولية، و 131 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و 48بعيادة الجراحة العامة، و 74 بعيادة الأمراض الصدرية ، و 51 بالنفسية والعصبية، 198 بعيادة طب وجراحة العيون ، 50 بعيادة القلب والأوعية الدموية، 20 بعيادة تنظيم الأسرة- النساء ، 45 حالة تحاليل، 52 بعيادة الأسنان ،كما تم تحويل 89 حالة بواقع 6 جراحة المخ والاعصاب، 2 أطفال ، 13عظام ، 2 جلدية، 2 باطنة ، 6 المسالك البولية ، 14 انف واذن وحنجرة ، 4 جراحة عامة، 6 الصدر، 4 نفسية وعصبية ، 6 قلب وأوعية دموية، و24 طب وجراحة عيون.



كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 70 مواطن، وزراعة 50 شجرة مثمرة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

شارك بالقافلة الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

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