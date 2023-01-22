عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تعلن عن موضوعات خطب الجمعة لشهر فبراير 2023

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، موضوعات خطب شهر فبراير 2023م، وشهر رجب لعام 1444هـ.

خطب شهر فبراير 2023م

ونشرت الأوقاف موضوعات خطب شهر فبراير 2023م :
الجمعة الأولى : 3/ 2/ 2023م - القرآن الكريم ومنهجه في عمارة الكون.
الجمعة الثانية : 10/ 2/ 2023م - حسن العشرة وحفظها.
الجمعة الثالثة : 17/ 2/ 2023م - معجزة الإسراء والمعراج (دروس وعبر).
الجمعة الرابعة : 24/ 2/ 2023م - الصدق في القول والعمل.

مساجد الافتتاحات الجديدة

في إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى، سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 25 ) مسجدًا يوم الجمعة  27 / 1 / 2023م، منها ( 24 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 611 ) مسجدًا، منها ( 500 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 111  ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف بني سويف
1. محمود حمد – عزبة محمود حمد – قرية الحمام - ناصر

مديرية أوقاف دمياط
2. الفاروقية  الشوادفية – كفر سعد

مديرية أوقاف المنوفية
3. الكبير – شنواي- أشمون

مديرية أوقاف البحيرة
4. الصفا  – قرية 19اللحوم – النوبارية – مركز أبو المطامير
5. كوم صوان – النمرية – مركز أبو المطامير
6. شعلان – بركة غطاس
7. الحمراء – أبيس المستجدة – كفر الدوار 
8. عزبة حماد- المسين – الدلنجات أول
9. عزبة كولمان – كوم أشو – كفر الدوار
10. عزبة المائة – كوم أشو – كفر الدوار
11. الفوزية الكبير – قرية الفوزية - رشيد
12. التفتيش الثالث - العشر تلاف - النوبارية – 
أبو المطامير
13. عبد ربه البحري –  زاوية صقر – 
أبو المطامير 
14. الغفران – غرب ايتاي – ايتاي البارود

مديرية أوقاف المنيا
15. الكبير-  ادقاق المسك – مركز مطاي

مديرية أوقاف الشرقية
16. الأسطى – أم رماد - الزقازيق
17. الزغانوة - فاقوس
18. الكبير – أبو عوينات – أولاد صقر

مديرية أوقاف قنا
19. الوفاء ( الحي السكني الثاني ) مدينة قنا الجديدة

مديرية أوقاف أسوان
20. السلام – أبو الريش قبلي  - النجع الجديد

مديرية أوقاف الغربية
21. الرحمن الرحيم – عزبة خميس – ميت حبيش البحرية – طنطا ثان

مديرية أوقاف الدقهلية
22. عزبة تدري ( عطية داود) – السنبلاوين

مديرية أوقاف القليوبية
23. الشواربي الكبير – قليوب المحطة - قليوب

مديرية أوقاف الفيوم
24. السلام – فرقص - طامية

ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الدقهلية
1. الرحمن – المنشية الجديدة – مركز السنبلاوين

أوقاف الأوقاف وزارة الأوقاف خطب شهر فبراير شهر رجب مديرية أوقاف بني سويف مساجد الافتتاحات الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حركة مش مفهومة.. هكذا استفز شيكابالا جماهير الأهلي فهتفت ضده | شاهد

تجاوز في حق الزمالك.. كهربا يورط نفسه في أزمة جديدة

شوبير يكشف اسم المدير الفني الأقرب لخلافة فيريرا في الزمالك

15 % زيادة سنوية.. الحد الأقصى للتأمينات 2023.. وزيادة منتظرة في المعاشات

السوق السوداء انهارت والدولار تراجع في البنوك|مفاجأة بسعر الأخضر مقابل الجنيه اليوم

عاجل .. قرار جديد ضد قاتل نيرة أشرف

السجن المشدد 15 عاما لرئيس جامعة دمنهور وغرامة 2 مليون جنيه

مقابل 100 مليون جنيه.. الأهلي يقترب من حسم صفقة سوبر

موضوعات متعلقة

"الأوقاف" تعلن برنامج قوافل الطفل في 27 مديرية خلال إجازة نصف العام

الأوقاف تطلق قافلة دعوية للواعظات إلى حلوان غدًا

الأوقاف: إصدر 3 ترجمات لمعاني القرآن الكريم في عام واحد

اللهم بلغنا رمضان.. تكليف جديد من الأوقاف بشأن درسي العصر والسهرة

الأوقاف: إقبال كثيف على الدروس المنهجية للواعظات.. صور

ثلاثة أدعية تأتي بالأرزاق وتقي شر الظالمين.. داعية ينصح بها

تعالج النسيان وتقوي الذاكرة .. أمين الإفتاء ينصح بقراءة هذه السورة

أمتلك عقارا مؤجرا هل عليه زكاة مال؟.. مجدي عاشور يجيب

ترشيحاتنا

إعداد وتطوير منظومة إلكترونية لإدارة أعمال لجان النظام والمراقبة للثانوية العامة

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب 1444 هجريًا 2023 ميلاديًا.. مساء اليوم

بالأحضان.. رامز جلال يثير زعر مايا دياب فى Joy Awards

تنبيه متقدم من الأرصاد السعودية لـ سكان الرياض

انفراجة قبل 2 فبراير.. الأهلي يزف بشرى سارة بشأن غرامة كهربا

ليست الأعلاف وحدها السبب.. آخر موعد لإنخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتوفة الحركة| أصالة تتعرض لموقف محرج في حفل joy awards بسبب فستانها

جريء وغير معتاد.. أسماء أبو اليزيد تتألق في حفل joy awards

تصميم جريء ومختلف.. مي عمر تثير الجدل في حفل joy awards| شاهد

أجرأهم يسرا.. 3 نجمات تألقن بالأحمر اللافت في joy awards | شاهد

فيديو

لقاءات خاصة مع نجوم حفل جوائز Joy awards

من الحذف للعودة.. القصة الكاملة لأزمة أغنية على وضعنا لـ محمد رمضان

اشتروا بسرعة.. تراجع الذهب ومفاجأة في سعر الدولار

الشمس والقمر.. ظاهرة فلكية فريدة في هذا الموعد| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ