الأوقاف تعلن عن موضوعات خطب الجمعة لشهر فبراير 2023

حددت وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، موضوعات خطب شهر فبراير 2023م، وشهر رجب لعام 1444هـ.
خطب شهر فبراير 2023م
ونشرت الأوقاف موضوعات خطب شهر فبراير 2023م :
الجمعة الأولى : 3/ 2/ 2023م - القرآن الكريم ومنهجه في عمارة الكون.
الجمعة الثانية : 10/ 2/ 2023م - حسن العشرة وحفظها.
الجمعة الثالثة : 17/ 2/ 2023م - معجزة الإسراء والمعراج (دروس وعبر).
الجمعة الرابعة : 24/ 2/ 2023م - الصدق في القول والعمل.
مساجد الافتتاحات الجديدة
في إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى، سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 25 ) مسجدًا يوم الجمعة 27 / 1 / 2023م، منها ( 24 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 611 ) مسجدًا، منها ( 500 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 111 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف بني سويف
1. محمود حمد – عزبة محمود حمد – قرية الحمام - ناصر
مديرية أوقاف دمياط
2. الفاروقية الشوادفية – كفر سعد
مديرية أوقاف المنوفية
3. الكبير – شنواي- أشمون
مديرية أوقاف البحيرة
4. الصفا – قرية 19اللحوم – النوبارية – مركز أبو المطامير
5. كوم صوان – النمرية – مركز أبو المطامير
6. شعلان – بركة غطاس
7. الحمراء – أبيس المستجدة – كفر الدوار
8. عزبة حماد- المسين – الدلنجات أول
9. عزبة كولمان – كوم أشو – كفر الدوار
10. عزبة المائة – كوم أشو – كفر الدوار
11. الفوزية الكبير – قرية الفوزية - رشيد
12. التفتيش الثالث - العشر تلاف - النوبارية –
أبو المطامير
13. عبد ربه البحري – زاوية صقر –
أبو المطامير
14. الغفران – غرب ايتاي – ايتاي البارود
مديرية أوقاف المنيا
15. الكبير- ادقاق المسك – مركز مطاي
مديرية أوقاف الشرقية
16. الأسطى – أم رماد - الزقازيق
17. الزغانوة - فاقوس
18. الكبير – أبو عوينات – أولاد صقر
مديرية أوقاف قنا
19. الوفاء ( الحي السكني الثاني ) مدينة قنا الجديدة
مديرية أوقاف أسوان
20. السلام – أبو الريش قبلي - النجع الجديد
مديرية أوقاف الغربية
21. الرحمن الرحيم – عزبة خميس – ميت حبيش البحرية – طنطا ثان
مديرية أوقاف الدقهلية
22. عزبة تدري ( عطية داود) – السنبلاوين
مديرية أوقاف القليوبية
23. الشواربي الكبير – قليوب المحطة - قليوب
مديرية أوقاف الفيوم
24. السلام – فرقص - طامية
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الدقهلية
1. الرحمن – المنشية الجديدة – مركز السنبلاوين