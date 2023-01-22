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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات الفيوم: الإعدام شنقا لقهوجي خنق زوجته بالإيشارب

مجمع محاكم الفيوم
مجمع محاكم الفيوم

أصدرت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار أسامة عبد المنعم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سعد شوق، وأحمد معوض، ووكيل نيابة أحمد نور، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، حكمها اليوم الأحد، بمعاقبة "قهوجي" بالإعدام شنقًا، وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل التعويض، وذلك لقيامه  بقتل زوجته، خنقًا بإيشارب داخل غرفة نومهما بعزبة المقدس بالوحدة  المحلية بكفور النيل، بدائرة مركز الفيوم، لشكه في سلوكها.

 

تعود تفاصيل القضية  إلى شهر مارس 2022، عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم بالحادث.

أثبتت التحقيقات قيام المتهم على إنهاء حياة زوجته  فرحة 18 عاما  بخنقها بواسطة أيشارب عقب مشاجرة بينهما  لشكه في سلوكها، ولم يتركها إلا بعد التأكد من وفاتها.

 

واعترف المتهم أمام النيابة العامة  بارتكابه الجريمة البشعة وقتل زوجته  عمدًا مع سبق الإصرار، لسوء سلوكها، دون أن يتحرى أو يتأكد، وتبين أن المتهم كان دائم الاعتداء عليها  بالضرب ، ويوم الحادث ذهب الى منزل والدها الذى يعمل خفير نظامى بمركز شرطة الفيوم ،  بدعوى الرغبة في الصلح بينهما، وأعادها لمنزل الزوجية، وحدثت مشادة بينهما ، وتركها حتى  غطت فى نوما عميق وقام بخنقها بأيشارب حتى لفظت أنفاسها وتركها على السرير جثة هامدة ، وفر هاربا ، الا ان ضبط مباحث مركز شرطة الفيوم تمكنوا من القبض عليه ، وتحرير محضر له وأحالته الى النيابة العامة التى قررت حبسه ، وأحالته الى محكمة جنايات الفيوم التى أصدرت حكمها المتقدم ، بعد تمثيل جريمته البشعة أمام النيابة العامة .

 

 

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