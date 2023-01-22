الخطة والموازنة بالبرلمان: مصر جادة في مشاركة القطاع الخاص للحكومة .. فيديو

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يتم إعادة هيكلة الاقتصاد المصري حتي يصبح أكثر صلابة في مواجهة الأزمات التي تحدث في الخارج والداخل، مشيرا إلى أن مصر جادة في مشاركة القطاع الخاص للحكومة وتعتبر هذه مرونة فى التعامل الاقتصادي.

وأضاف "فخري الفقي" خلال حواره التليفزيونى في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن أول أزمة مرت بها مصر هي وقت ثورات الربيع العربي واستطاعت مصر أن تمر بها بكل سلام دون خسائر كبيرة بسبب الدخول في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وتابع فخري الفقي، أن أزمة انتشار فيروس كورونا أثر على الاقتصاد العالمي ومن ثم بدأ يتعافى من جديد وبعد ذلك جاءت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وأصبح العالم يعاني من جديد.