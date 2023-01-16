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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: السوق السوداء للدولار تنتهي قريبا

الدكتور فخري الفقي،
الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

وجه الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التحية للبنك المركزي على البيان الصحفي الصادر عنه اليوم، قائلا إن البيان ألقى الضوء على عدد من المؤشرات الإيجابية في سوق الصرف، مطالبا البنك المركزي بالاستمرار في هذا النهج لكي يبني مجتمع الأعمال توقعاته أكثر رشادة.

وأضاف "الفقي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن تجميع ما حصيلته 525 مليون دولار في 4 أيام عمل ماضية يعد من النتائج الإيجابية للسياسة المرنة للبنك المركزي، متوقعا اختفاء السوق الموازية أو السوق السوداء للدولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

 

للاستخدام في الإفراج عن السلع المكدسة في الجمارك

وأوضح أن من يدقق في البيان الصحفي للبنك المركزي اليوم يلاحظ بأنه خلال 4 أيام عمل استطاع البنك تدبير 2 مليار دولار للاستخدام في الإفراج عن السلع المكدسة في الجمارك، والتي وصلت إلى 14.5 مليار دولار، بينما المتبقي حاليا في الجمارك 5 مليار دولار، ما يعني ذلك أنه جرى الإفراج عن 9.5 مليار دولار خلال شهر ونصف بضائع مكدسة في الموانئ.
 

السوق السوداء مجلس النواب البنك المركزي البرلمان جمارك

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