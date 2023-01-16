فخري الفقي: مصر سددت 2.5 مليار دولار أقساط دين خارجي الشهرين الماضيين

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاحتياطي من النقد الأجنبي المصري لم ينخفض الفترة الماضية، فمنذ مايو الماضي ارتفع الاحتياطي ووصل إلى 34 مليار دولار، ما يغطي احتياجات مصر من الواردات بواقع 5.4 أشهر بينما المعدل العالمي 3 أشهر من الورادات، وهذه رسالة طمأنة للمواطنين.

وأضاف "الفقي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن البنك المركزي لا يفرط في ورقة دولار واحدة لكي يعيد بناء احتياطياته لأن ذلك يعكس ثقة أكبر في سوق الصرف الأجنبي وقدرة الاقتصاد المصري في تلبية احتياجاته.

أقساط دين خارجي بقيمة 2.5 مليار دولار

وأشار إلى أن مصر سددت خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين أقساط دين خارجي بقيمة 2.5 مليار دولار، وهذا يؤكد مدى حرص مصر في سداد التزاماتها الخارجية ولم تتأخر يوم واحد في سداد التزاماتها الخارجية، لأن التأخير ولو يوما واحدا يعطي إشارة خطيرة، ولكن الاقتصاد المصري قادر على الوفاء بالتزاماته.