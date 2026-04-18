رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

خبير دولي يحذر: صراع واشنطن وطهران في المضائق ينسف القانون الدولي ويهدد العالم
ياسمين القصاص

في ظل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، يعود مضيق هرمز إلى واجهة المشهد الدولي باعتباره بؤرة صراع تحمل تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار العالميين. 

ومع تبادل الاتهامات واتخاذ إجراءات تصعيدية من الجانبين، تتزايد المخاوف من انهيار قواعد القانون الدولي ودخول العالم في أزمات اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة.

وفي هذا الصدد، وصف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص فى القانون الدولي العام عضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي، التصعيد المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران حول مضيق هرمز بأنه حرب تدمير متعمدة للقانون الدولي يتحمل مسئوليتها الطرفان بالتساوي، محذرا من أن التعنت الأمريكي الإيراني المشترك سوف يشعل العالم بأزمات اقتصادية وإنسانية كارثية.

وقال مهران، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن إعادة إيران إغلاق مضيق هرمز اليوم، السبت، جاء ردا مباشرا على استمرار الحصار البحري الأمريكي الشامل على الموانئ الإيرانية الذي بدأ في 13 أبريل رغم وقف إطلاق النار.

وأكد أن كلا الطرفين يرتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي دون أي مبرر قانوني.

وأضاف مهران أن إيران تنتهك اتفاقية قانون البحار بإغلاقها مضيق هرمز الذي يمر عبره 20 بالمائة من نفط العالم، بينما تنتهك الولايات المتحدة نفس الاتفاقية بفرضها حصارا بحريا غير قانوني في وقت السلم ورغم اتفاق وقف إطلاق النار

وأوضح أن القيادة المركزية الأمريكية أصدرت توجيهات لإعادة 21 سفينة ونشرت عشرة آلاف جندي على 12 سفينة حربية لخنق إيران اقتصاديا.

 جدير بالذكر أن هذا التصعيد المتسارع يبقى مستقبل الاستقرار الدولي رهينا بمدى قدرة الأطراف المعنية على تغليب لغة الحوار والالتزام بقواعد القانون الدولي، بدلا من الانزلاق نحو مزيد من المواجهات التي قد تخرج عن السيطرة. 

فاستمرار هذا النهج التصادمي لا يهدد فقط أمن المنطقة، بل يضع العالم بأسره أمام تحديات جسيمة تتطلب تحركا دوليا عاجلا لاحتوائها.

