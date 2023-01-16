عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فخري الفقي: توقعات بتحقيق مصر مدخلات بقيمة 113 مليار دولار هذا العام

الدكتور فخري الفقي،
الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصري سيجتاز ضائقة نقص النقد الأجنبي في ضوء القرارات الأخيرة، لافتا أن القاعدة الإنتاجية للاقتصاد المصري متنوعة وليست أحادية.

وأضاف "الفقي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مصر لديها 5 مصادر للنقد الأجنبي تصب في شرايين الاقتصاد، وهي الصادرات البترولية وغير البترولية وتحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس والاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة، لافتا أن صندوق النقد الدولي قدر بأن يصل النقد الأجنبي من هذه المصادر هذا العام إلى 113 مليار دولار، منها 85 مليار دولار يذهبوا للواردات.

وأشار إلى أن معركة البنك المركزي الآن هي مع الغلاء والتضخم، ويجب عليه إنهاء هذه المعركة سريعا، لأن الغلاء يؤثر على النسيج المجتمعي، وبالتالي لابد من الحفاظ على الفئات الأكثر احتياجا، لذلك البنك المركزي يشدد في سياسته النقدية برفع سعر الفائدة.

 

معدل التضخم والغلاء في مصر

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن معدل التضخم والغلاء في مصر يكون رقم أحادي في النصف الثاني من العام الجاري، متابعا: "مجرد من أن يكسر البنك المركزي قمة التضخم يستطيع التقليل من تشدده في زيادة سعر الفائدة واستقرارها".

صندوق النقد الدولى البنك المركزي مصر صندوق النقد مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يتأهل.. أول رد فعل من خالد الغندور عقب خسارة الزمالك

بشرى لـ لاعبي الأهلي قبل مواجهة سموحة في نصف نهائي كأس مصر

عدم ارتداء حزام الأمان للسائق ومن بجواره.. مخالفات يسجلها الرادار.. تعرف عليها

إلغاء نتائج الأهلي.. الفقرة 8d من لوائح الفيفا تصدم كهربا بالدوري

اشحن الكارت تجيب عيش.. التموين تزف بشرى للمواطنين

مليار دولار في الشهر.. اكتشاف ثروة مصرية جديدة من الغاز تنعش الاقتصاد

ترك المباراة | تصرف مفاجئ من عبدالله السعيد بعد استبداله أمام الزمالك..فيديو

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن الدراسة

ترشيحاتنا

الرئيس الأوكراني: ننتظر قرارات مهمة من الشركاء لتزويدنا بالأسلحة بعد هجوم دنيبرو

تونس.. قيس سعيد يصدر أمرا رئاسيا بخصوص الانتخابات التشريعية

العليا للزيوت: هدفنا توفير احتياجات المواطن المصري.. فيديو

تختلف حسب المكان| الحد الاقصى لأسعار مجموعات الدعم بالمدارس 100 جنيه للمادة

100 مليون دولار لضم محمد صلاح من ليفربول.. وشرط وحيد للرحيل

صفعة لإسرائيل.. 39 دولة توجه تحذيرا شديدا للاحتلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرب القهوة على الريق.. يصيبك بأمراض خطيرة

جواها كيماويات.. احذر تناول هذا النوع من التونة

تنهى حياتك..كارثة عند تناول زيت الزيتون مطهى

طرق طبيعية وفعالة لعلاج البشرة الجافة في الشتاء

فيديو

المياه مقطوعة .. ماذا يحدث في الشيخ زايد؟

مقدم 70 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإسكان

طوربيد يوم القيامة .. روسيا تعلن إنتاج أول رؤوس حربية نووية "فيديوجراف"

عيالها التلاتة راحوا منها في غمضة عين | مأساة أم بالهرم ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

اﻟﻤﺰﻳﺪ