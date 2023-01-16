فخري الفقي: توقعات بتحقيق مصر مدخلات بقيمة 113 مليار دولار هذا العام

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصري سيجتاز ضائقة نقص النقد الأجنبي في ضوء القرارات الأخيرة، لافتا أن القاعدة الإنتاجية للاقتصاد المصري متنوعة وليست أحادية.

وأضاف "الفقي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مصر لديها 5 مصادر للنقد الأجنبي تصب في شرايين الاقتصاد، وهي الصادرات البترولية وغير البترولية وتحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس والاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة، لافتا أن صندوق النقد الدولي قدر بأن يصل النقد الأجنبي من هذه المصادر هذا العام إلى 113 مليار دولار، منها 85 مليار دولار يذهبوا للواردات.

وأشار إلى أن معركة البنك المركزي الآن هي مع الغلاء والتضخم، ويجب عليه إنهاء هذه المعركة سريعا، لأن الغلاء يؤثر على النسيج المجتمعي، وبالتالي لابد من الحفاظ على الفئات الأكثر احتياجا، لذلك البنك المركزي يشدد في سياسته النقدية برفع سعر الفائدة.

معدل التضخم والغلاء في مصر

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن معدل التضخم والغلاء في مصر يكون رقم أحادي في النصف الثاني من العام الجاري، متابعا: "مجرد من أن يكسر البنك المركزي قمة التضخم يستطيع التقليل من تشدده في زيادة سعر الفائدة واستقرارها".