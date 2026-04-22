أمين عام الأمم المتحدة يرحب بإعلان واشنطن تمديد وقف إطلاق النار بشأن إيران

رحب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش بإعلان واشنطن تمديد وقف إطلاق النار بشأن إيران.

وقال جوتيرش، في بيان صحفي، إن تمديد وقف إطلاق النار خطوة مهمة لخفض التصعيد وبناء الثقة بين طهران وواشنطن.

وأضاف "نشجع جميع الأطراف على البناء على هذا الزخم، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض وقف إطلاق النار والانخراط بشكل بنّاء في المفاوضات للتوصل إلى حل مستدام ودائم".

وأعرب الأمين العام عن تأييده الكامل لجهود باكستان في تيسير المزيد من المحادثات؛ آملاً في أن تُسهم هذه الجهود في تهيئة الظروف المواتية للتوصل إلى حل شامل ودائم للنزاع.