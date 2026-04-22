لوفتهانزا تقلّص رحلاتها القصيرة لتخفيف استهلاك الوقود وسط ضغوط الأسعار العالمية

أعلنت لوفتهانزا عن خطة واسعة لإلغاء نحو 20 ألف رحلة قصيرة المدى عبر شبكتها حتى شهر أكتوبر المقبل، في خطوة تهدف إلى تقليص استهلاك وقود الطائرات بما يزيد على 40 ألف طن متري، في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة عالميًا.



ووفق ما نقلته مجلة بوليتيكو، أوضحت الشركة أن تكاليف الوقود شهدت تضاعفًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى بدء تنفيذ الخطة بإلغاء أول 120 رحلة بالفعل مطلع الأسبوع الجاري.



وأكدت المجموعة أنها بصدد إعادة تقييم جداول رحلاتها متوسطة المدى خلال الأشهر المقبلة، في ضوء خفض السعة التشغيلية، على أن يتم الإعلان عن الخطة المعدلة بنهاية أبريل أو بداية مايو، مع إخطار المسافرين المتأثرين مسبقًا.



وستطال قرارات الإلغاء عددًا من مراكز التشغيل الرئيسية، من بينها فرانكفورت وميونخ وزيورخ وفيينا وبروكسل وروما، مع تركيز خاص على تقليص الرحلات القصيرة ذات العائد المنخفض.



وتأتي هذه الخطوة بعد قرار سابق للمجموعة بسحب كامل أسطول شركتها التابعة سيتي لاين، والبالغ 27 طائرة، من الخدمة قبل الموعد المحدد، في ظل الضغوط المتزايدة على تكاليف التشغيل وتراجع الإمدادات.



وفي المقابل، طمأنت الشركة إلى أن مخزون وقود الطائرات لديها مؤمّن للفترة القريبة، رغم التحديات الراهنة في أسواق الطاقة