حتحوت: شيكابالا لم يخطئ.. وراح لجمهور الأهلي وعارف إنه هيتشتم

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن شيكابالا قائد فريق الزمالك، لم يخطئ في إجراء عملية الإحماء والتسخين بمنتصف ملعب الأهلي، قبل مباراة القمة 125.

وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن شيكابالا، ذهب إلى منتصف الأهلي لإجراء عملية الإحماء، لامتصاص الغضب نتيجة السباب الذي يتعرض له من جمهور الأهلي.

خطأ شيكابالا

وأوضح حتحوت، أن شيكابالا أخطأ فقط عندما أشار لجمهور الزمالك وقت الهتاف، لكن عملية الإحماء والتسخين طبيعية وتحدث دون أي مشكلة، خاصة وأنه تعمد ذلك لعدم التعرض لهذا السباب أثناء المباراة.

واختتم تصريحاته «شيكابالا راح يسخن في نصف الملعب المخصص للأهلي، وهو يعلم أنه سيتعرض للسب لذلك هو فضل أن تكون قبل هذه المباراة، وكهربا قد لا يُعاقب بسبب أن الفيديو الذي يُدينه لم يكن أثناء المباراة، ولكنه كان بكاميرا موبايل عقب المباراة».