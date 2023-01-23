وفاة الكاتب الصحفي سيد عبد العاطي.. الوفد يبكيه وهذا ما قدمته له الرئاسة

رحل عن عالمنا فجر اليوم الإثنين، الكاتب الصحفي سيد عبدالعاطي، رئيس التحرير الأسبق لجريدة الوفد، بعد صراع مع المرض، حسبما أعلنت بوابة الوفد الإلكترونية.

وفاة الكاتب الصحفي سيد عبدالعاطي

ونعى حزب الوفد سيد عبدالعاطي، قائلا: "تميز الكاتب الصحفي بكتاباته اللاذعة وتحقيقاته الصحفية الجرئية التي تنحاز للفقراء والبسطاء من الشعب، وخاض العديد من المغامرات الصحفية لكشف الإهمال".

وتابع الوفد: تميز الراحل بالخلق الرفيع وعاش حياته متواضعًا نظيف اليد يقظ الضمير، محبًا لعمله ولزملائه، عاشقًا تراب الوطن، يضرب به المثل في الجد والاجتهاد فى العمل، والنزاهة وطهارة اليد، كان بشوشًا هادئًا أحبه كل من تعامل معه.

واختتم الحزب: ينعى حزب الوفد برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة، الزميل الكاتب الصحفي سيد عبدالعاطي، سائلًا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وزملائه ومحبيه الصبر والسلوان.

وكان ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، قال إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدَر توجيهاته بتحمل الدولة جميع نفقات علاج الزميل سيد عبدالعاطي الكاتب الصحفي ورئيس التحرير الأسبق لجريدة الوفد، وذلك فور معرفة رئيس الجمهورية بالحالة الصحية الحرجة التي يمر بها الزميل.