مش هيكلفك 10 جنيهات.. طريقة عمل الكشك الفلاحي المغذي

يعد الكشك من الأطعمة المفيدة التي يمكن تقديمها في الشتاء لأسرتك، والتي لا تكلفك الكثير، وقد أوصي القومي للتغذية بتناول طبق كشك لفوائده التي لا تعد بتكاليف لا تتعدى الـ10جنيهات.

المقادير

نصف كوب أرز مغسول

كوب ونص مرقة

كوب لبن

2 ملعقة كبيرة دقيق

للتقلية

2 ملعقة كبيرة سمن

2 حبة بصل مفروم ناعم

5 فصوص توم مفروم

معلقة كبيرة كسبرة ناشفه

الطريقــــة

يسلق الارز المغسول فى الشوربه حتى ينضج تماما

تذاب ملعقتين دقيق فى نصف كيلو لبن ويضاف لخليط الارز بالشوربة ويقلب جيدا حتى يصل للسمك المطلوب ثم نضيف الرايب او الزبادى

فى سمن يقلى البصل وبعد ما يتحمر نضيف التوم والكسبره نطلع البصل على ورق نشاف ويضاف السمن مع قليل من التقلية على الكشك وتقلب ويضبط الملح وتترك باقى التقلية لتزيين الوجه.

