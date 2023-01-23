ذعر في واشنطن.. سرطان الدم يضرب قوات الجيش الأمريكي |اعرف التفاصيل

يجري الجيش الأمريكي تحقيقا في “العدد غير المتناسب” في إصابة أطقم قتالية عسكرية تعمل في مجمعات الإطلاق النووي بسرطان الدم.

ووفقا لتقرير أمريكي نقلا عن شرائح إحاطة عسكرية، فإن هناك مؤشرات على أن المرض قد يكون مرتبطا بخدمتهم.

وتم تشخيص حالة تسعة ضباط كانوا جزءا من هذه الطواقم منذ 25 عاما في قاعدة صواريخ نووية في مونتانا بسرطان الغدد الليمفاوية، وفقا لإحاطة قدمها الكولونيل دانيال سيبيك من قوة الفضاء الأمريكية في يناير.

وأضاف التقرير أن أحد الضباط توفي منذ ذلك الحين.

وتعد قاعدة مونتانا واحدة من ثلاث قواعد في الولايات المتحدة تضم 400 صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز “مينوتمن III”، حيث تحتوي قاعدة مالمستروم الجوية على 150 صومعة من هذا القبيل.

ويتم استضافة الصواريخ الباليستية الأخرى من قبل قاعدة مينوت الجوية في داكوتا الشمالية وقاعدة إف إي وارن الجوية في وايومنج.

ويقوم الضباط الذين هم جزء من طاقم قتالي بتشغيل أنظمة صواريخ تحت الأرض ويطلب منهم أحيانا البقاء في مخابئ مغطاة بالخرسانة والصلب لعدة أيام.

ونقل عن سيبيك قوله: في الشرائح المقدمة إلى قوة الفضاء هناك مؤشرات على وجود ارتباط محتمل بين السرطان وخدمة طاقم القتال الصاروخي في مالمستروم إيه إف بي، مضيفا أن “العدد غير المتناسب من الحالات المصابة بالسرطان، وتحديدا سرطان الغدد الليمفاوية كان مقلقا”.

كما أوضح سيبيك أن ما لا يقل عن 455 صاروخا سابقا يعملون حاليا كضباط في قوة الفضاء.

وبحسب ما ورد كان من بينهم أربعة على الأقل من الضباط التسعة الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الدم كما هو موضح في الشرائح.

وتعليقا على هذه القضية، اعترفت المتحدثة باسم القوات الجوية، آن ستيفانيك، بأن “كبار القادة يدركون المخاوف التي أثيرت بشأن الارتباط المحتمل للسرطان المرتبط بأعضاء طاقم القتال الصاروخي في مالمستورم”.

وأضافت المتحدثة أن المعلومات “تمت مشاركتها مع الجراح العام في إدارة القوات الجوية ويعمل المهنيون الطبيون لدينا على جمع البيانات وفهم المزيد”.

ويصيب سرطان الغدد الليمفاوية ما يقدر بنحو 19 من كل 100000 شخص في الولايات المتحدة سنويا، وفقا لجمعية السرطان الأمريكية.