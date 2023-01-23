الأبراج الصينية تكشف عن مفاجآت صادمة لمواليد هذه الشهور| لن تتوقع

بالنسبة للعديد من الأشخاص ، تعتبر السنة القمرية الجديدة والأبراج الصينية ، التي تحل في 22 يناير من هذا العام ، وقتًا للتشاور مع النجوم لمعرفة ما ينتظرنا في الأشهر المقبلة في الأبراج الصينية.

يعرف معظم الأشخاص الأساسيات: يتم تمثيل دورة تقويم الأبراج الصينية لمدة 12 عامًا بـ 12 حيوانًا مختلفًا - علامات الأبراج الصينية، كما يتم تحديد حيوان البرج الخاص بك حسب سنة ميلادك.

لتحديد ما يمكن أن تعنيه سنة الأرنب بالنسبة لك ، ابحث عن سنة ميلادك والحيوان المقابل.

برج الأرنب

سيواجه الأشخاص الذين ولدوا في عام الأرنب "بن مينج نيان" - عامهم البروجي - في عام 2023، يعتقد المتابعون أنه سيكون هناك المزيد من الاضطرابات وعدم الاستقرار في العام القادم نتيجة لذلك.

يقول تشاو: "يجب على الأشخاص الذين ولدوا في سنة الأرنب أن يتوقعوا تغييرات كبيرة من ناحية الصحة والوظيفة والعلاقات، قد يكون الأمر مزعجًا للأعصاب بعض الشيء ، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لا تفضل مخططات ميلادهم الماء".

يجب أن تحاول الأرانب جذب الطاقة الإيجابية والانضمام إلى الأحداث السعيدة عندما يكون ذلك ممكنًا.

يجب عليهم أيضًا السفر إلى وجهات إلى الجنوب - لا يهم ما إذا كانت هذه الوجهات الجنوبية داخل مدينتهم أو خارج بلادهم .

برج التنين

من المقرر أن يكون عامًا جيدًا بالنسبة لـ Dragons، لا توجد نجوم غير محظوظة تؤثر على عامهم.

يقول تشاو: "لا توجد مخاوف معلقة ، باستثناء ربما الصحة لأولئك الذين ولدوا في الصيف والخريف، يمكن أن يشعروا بسهولة بالتوتر".

لكن خبير الرمل يحث Dragons على عدم اتخاذ قرارات متهورة في العمل.

يمكن أن تلتقي Single Dragons بشركاء رومانسيين محتملين هذا العام، ألوانها المحظوظة معدنية ، مثل الذهب أو الفضة.

برج الثعبان

سيستمتع الأشخاص الذين ولدوا في سنوات الثعبان بالأخبار السارة والوفرة حيث سيحكم عليهم نجم السفر Yi Ma Xing ونجم الحظ Cai Xing هذا العام.

يقول تشاو: "ستأتيك الفرص والاتجاهات الجديدة والتطورات في العمل". "لكن الأفاعي بحاجة إلى تحقيق التوازن في الحياة وأخذ قسط من الراحة عند الحاجة."

عاطفياً ، قد تجد الأفاعي الحب أثناء السفر هذا العام، ينصحهم تشاو بارتداء اللون الأزرق أو الذهبي والسفر إلى الغرب أو الشمال.

برج الحصان

يقول تشاو: "هذا العام ، ستشرق نجمة زهر الخوخ (تاوهوا شينغ) على الخيول، هذه أخبار جيدة دائمًا".

من الناحية المهنية ، سيجدون فرصًا جديدة ويلتقون بالعديد من الأوصياء الذين سيساعدونهم.

سيستمتعون بعلاقات جيدة، وتقول إن هذا قد يكون العام المناسب لمن يرغبون في الخطوبة أو الزواج.

لكن تشاو يصدر تذكيرًا واحدًا للخيول: انتبه لصحة أسرهم الجسدية والعقلية.

يقول تشاو: "يمكنهم ارتداء ملابس ملونة مثل اللون الوردي والبرتقالي والقليل من الأصفر، فيما يتعلق بالسفر ، يمكنهم التوجه إلى الجنوب.

برج الماعز

هذا العام ، سوف يستقبل الماعز إنه بشكل عام تأثير إيجابي على حظهم ، ولكن في نفس الوقت ، قد يعني أيضًا أن العام سيكون مرهقًا أيضًا.

لهذا السبب يحتاج الماعز إلى الاعتناء بأنفسهم والراحة عند الحاجة.

يقول تشاو: "وفر بعض الوقت للتعرف على نفسك بشكل أفضل، من الناحية المهنية ، عليك أن تظل متواضعًا وتظل بعيدًا عن الأنظار، راقب المزيد ستظهر الفرص في الوقت المناسب".

على صعيد العلاقات ، يتمتع الأشخاص الذين ولدوا في سنوات الماعز بسنة سلسة.

يقول تشاو: "من المرجح أن يقابلوا أشخاصًا جددًا ، وأصدقاء جددًا ، بل وحتى أحبًا جددًا هذا العام" ، مضيفًا أن القليل من الذهب وزيارة الغرب يمكن أن تضيف إلى حظهم.

برج القرد

بشرى سارة للقرود: سيكونون في اتحاد متناغم مع تاي سوي هذا العام.

يقول تشاو إنهم سوف يستحمون بإعجاب من حولهم في العمل، لكن هذا لا يعني أنهم يجب أن يعيشوا بتهور.

بدلاً من ذلك ، يقول خبير الأرض ، "يجب أن يلعبوا بأمان هذا العام ، خاصة أولئك الذين يحبون الرياضات الخطرة."

من حيث العلاقات ، هم عرضة للحجج والدراما ، والتي يمكن تجنبها من خلال تحسين التواصل هذا العام.

يقول تشاو إن اللونين الأصفر والبيج هما لوح الألوان للقردة في عام 2023 ، ويمكنهما التطلع نحو الغرب لإلهام السفر.

برج الديك

يجب على الديوك أن يستعدوا لأنفسهم - سيصطدمون مع تاي سوي هذا العام ، مما يعني أن الأشهر المقبلة قد تكون غير مستقرة وستحدث الكثير من التغييرات.

نصيحة من Chow: احتضن الفوضى وسافر أكثر.

"حشد أكبر قدر ممكن من الطاقة الإيجابية وكن أكثر وعياً أنه قد يكون من الأسهل جذب النزاعات هذا العام" "لكن عليك أن تفهم أن هذه التغييرات للأفضل."

لتخفيف الضربة ، يمكنهم ارتداء المزيد من اللون الأصفر والبني وزيارة أماكن في الغرب أو الشمال.

برج الكلب

كونك في اتحاد مع تاي سوي ، فإن الأشخاص الذين ولدوا تحت علامة الكلب سيستمتعون على الأرجح بسنة ممتعة مع تطورات كبيرة في حياتهم المهنية والتمويل.

لكن يجب على الكلاب تذكير أنفسهم بالتواضع والاستماع إلى الآخرين ، وخاصة الأصدقاء والأشخاص الذين يثقون بهم ، كما يقول تشاو.

سيخبرونك بأشياء مهمة ستفيدك كثيرًا هذا العام.

يقول تشاو: "ألوانهم المحظوظة هي الفضي والأزرق ، ومكانهم المحظوظ في الشمال".

برج الخنزير

ستستقبل الخنازير تاي سوي ، مما يعني أنه يجب أن تكون سنة إيجابية بشكل عام.

ولكن ، على الجانب الآخر ، يمكن أن تؤثر تحية تاي سوي أيضًا على صحة الفرد بسبب عبء العمل الإضافي.

يقول تشاو: "عليك أن توازن بين عملك ووقت اللعب بشكل متساوٍ".

قد يتمتع الأشخاص الذين ولدوا خلال سنوات الخنزير بالنجاح المهني إذا كانوا على استعداد للتركيز على العمل الجماعي.

يقول تشاو: "من ناحية العلاقات ، ستكون سنة جيدة جدًا بالنسبة لك، ستلتقي بأصدقاء جدد وحب جديد محتمل".

لتعزيز الثروة ، يمكن للخنازير ارتداء اللون الوردي والأرجواني في كثير من الأحيان والتخطيط لرحلة إلى الجنوب .

برج الفار

سيكون الأشخاص الذين ولدوا في سنوات الجرذ في صراع مع تاي سوي ، المعروف أيضًا باسم Xing (تعذيب) تاي سوي ، في العام المقبل.

يقول تشاو: "بشكل عام ، هذا يعني عامًا أصعب"

يجب أن تكون الفئران أكثر حذرا بشأن الصحة والعمل، قد يكونون عرضة لإصابات طفيفة وسوء التواصل هذا العام.

يحثهم تشاو على ارتداء ألوان مبهجة - مثل الوردي والبرتقالي - وزيارة الأماكن الأكثر دفئًا.

برج الثور

سوف يستمتع الثيران بسنة مثيرة مع نجمة السفر ونجم الحظ اللذان يتألقان فوقهما.

يقول تشاو: "سيجدون فرصًا جديدة وستصل مواردهم المالية إلى مستوى جديد، من المحتمل أن يسافروا أكثر للعمل ولأسباب شخصية، ولكن نظرًا لأنهم يسافرون ويعملون أكثر ، يجب أن يكونوا على دراية بصحتهم".

أولئك الذين هم عازبون ويبحثون عن الحب قد يحالفهم الحظ هذا العام.

في غضون ذلك ، عند اختيار وجهة سفر ، يمكنهم السفر إلى الشمال .

برج النمر

بالنسبة لأولئك الذين ولدوا في سنوات النمر

يقول تشاو: "هذا يعني ، مهما كانت الأوقات الصعبة وعدم الاستقرار الذي يمرون به ، فسوف يتحسن قريبًا".

"لكن الصبر هو المفتاح لأن التغييرات لن تكون فورية."

وتقول إن النمور ، وخاصة تلك التي ولدت في فصلي الربيع والصيف ، يجب أن تستغرق وقتًا للتعافي في النصف الأول من العام واتخاذ

قرارات كبيرة فقط في النصف الثاني من العام.

يجب أن يأخذوا الأمور ببطء في العلاقات وأن "يوفروا على أنفسهم بعض الوقت."

ارتداء الأصفر والأزرق والبني يمكن أن يفرحهم. ويختتم تشاو بأنه يمكنهم أيضًا السفر إلى الشمال والغرب.