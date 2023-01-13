مش عايزين يتجوزوا..5 أبراج سناجل بمزاجهم |لن تتوقع من هم؟

أولئك الذين يختارون بوعي أن يكونوا عازبين أو سناجل هم في الواقع أقوياء للغاية ومصممون، إن اختيار البقاء عازبًا هو بالفعل مهمة صعبة، قد تكون الرغبة في قضاء الوقت بمفردك شيئًا جيدًا، إذا كنت تتساءل عما إذا كنت تندرج ضمن هذه الفئة ، فإن هذه القائمة المنسقة من الأبراج التي من المحتمل أن تكون عازبة بوعي ستساعدك بالتأكيد!

أبراج سناجل بمزاجهم



-برج الثور

ليس لديهم مشكلة في التكيف مع الحياة الفردية، بدلاً من ذلك يزدهرون في مكان يمكنهم فيه إملاء حياتهم كما يريدون ، دون أي تدخل، إنهم يحبون العمل الجاد حتى يتمكنوا من عيش حياة الرفاهية، في بعض الأحيان لا يملكون النطاق الترددي للتعامل مع العلاقة.

-برج الأسد

يعرفون متى يريدون أن يكونوا عازبين، لن يستقروا مع شخص لا يقدر معاييرهم، يعرفون قيمتها إذا لم يجدوا تطابقًا ، فلن يجبروا أنفسهم على الدخول في علاقة فقط حتى لا يضطروا إلى الشعور بالوحدة.

-برج العذراء

إنهم مشغولون بشكل لا يصدق وليس لديهم وقت لتجنيبه العلاقات، اختاروا البقاء عازبين حتى يتمكنوا من التركيز على أهدافهم، لا يتركون أنفسهم يشتت انتباههم بالحب، لا يمكنهم أن يحبوا شخصًا بفتور لذلك ، اختاروا أيضًا انتظار العلاقة المثالية.

-برج الميزان

إنهم يدافعون بقوة عن حب الذات، إنهم يعرفون أهمية حب أنفسهم أمام الآخرين وهذا يجعلهم أفرادًا واثقين من أنفسهم، إنهم يتمتعون بالاكتفاء الذاتي ويبذلون الكثير من الجهد للتركيز على احتياجاتهم وأحلامهم.

-برج الجدي

لديهم معايير عالية جدًا لذا لن يدخلوا في علاقة من هذا القبيل، يركزون الكثير من الوقت على حياتهم المهنية، لذلك من المحتمل جدًا أنهم لن يدخلوا في علاقة على الإطلاق، لن يرفضوا فرصة أن يكونوا مع الشريك المثالي ولكن يمكنهم العيش بمفردهم تمامًا.

لا يمكن لهذه الأبراج هذه أن تبقى بمفردها

يواجه برج الحمل ، الجوزاء ، السرطان ، العقرب ، القوس ، الدلو والحوت مشكلة في أن تكون بمفردك، يرحبون بالفرص التي تنطوي على الحب والعلاقات، لا يمكنهم تحمل أن ينتهي بهم الأمر بمفردهم في الحياة.



المصدر: timesofindia