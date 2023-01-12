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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبراج سترتبط خلال 2023.. هل أنت منهم؟

أبراج سترتبط خلال
أبراج سترتبط خلال 2023.. هل أنت منهم؟

الزواج قد يكون هو الشغل الشاغل للكثير من الفتيات والشباب على حد سواء، ومع بداية كل عام جديد نتابع بأهتمام شديد الابراج الفلكيه ماذا يجلب لنا المستقبل والحظ هذا العام وخاصة الشباب ممن لم يتزوجوا حتي الان .. فاذا كنت أيضاً من الذين تأخروا بالارتباط ولم تسمح لهم الظروف بإتمام أمورهم العاطفية بنجاح، أو من الذين لم تتهيأ الظروف المناسبة لهم ليدخلوا في عش الزوجية وتظن أن الفلك والحظ هما السبب، ففي هذا الموضوع ستتعرف على الابراج الاكثر حظاً بدخول القفص الذهبي والارتباط وذلك وفقا لموقع astrosage

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برج الميزان
سيلتقي اصحاب برج الميزان بالشريك المثالي ويدخل الفرح حياتك من كل الابواب  ، وتُتاح لك في هذه السنة فرص الحب، حتى الذين بقوا لفترات طويلة بلا حب أو علاقة جدية سيتغير نمط حياتهم  في عام ٢٠٢٣، وتكون فرص الارتباط كثيرة  لديهم .

برج القوس
يُعتبر عام 2023 هو أفضل وقت لمواليد برج القوس للتخطيط للزواج قبل سبتمبر 2023 ، وسيحصل مواليد برج القوس الذين تربطهم علاقة حب لفترة طويلة على موافقة والديهم ، وسوف ينتهي بك الأمر مع حفل خطوبة وتحديد موعد زواجك قبل نهاية هذا العام.


برج الجدي

اصحاب هذا البرج تغمرهم الابراج الفلكية بجاذبية خاصة وتعدك بحب وعواطف حارة وبإرتباطات جدية وخطوبة أو زواج للعازبين  ، ولا شك أنك تتخذ قرارات مصيرية على الصعيد العاطفي في هذه السنة  ، وقد تقيم علاقة غير تقليدية أو تقرر الزواج بلمح البصر، ويكون هناك تغيير في المجال العائلي والزوجي  
ووفقاً لتوقعات الجدي لعام 2023 ، وسيكون العام 2023  مفيداً للأشخاص الذين يخططون للزواج، فهذا هو أفضل وقت.

برج الحوت
يتحدّث الفلك عن حب جديد وعن علاقات مميزة في حال كنت خالياً  لاصحاب برج الحوت ، ويكون فصل الصيف وبداية الخريف جيدة لتسجيل الأفراح والمناسبات السعيدة في حياتك او للقاء حبيب تحلم به ، وسيكون الحظ حليفك، وستكون الفرص متاحة ومناسبة لأخذ قرارات جريئة ومهمة، حيث ستجد نفسك قادراً على أن تبادر وتخطو خطوة جديدة في سبيل التعرف على أشخاص جدد، وخاصة أنك تتمتع بالحيوية والطاقة .

برج العذراء
قد يجلب العام 2023 الكثير من الحب والرومانسية، والعديد من اللحظات التي لا تُنسى في حياة مواليد العذراء للمضي قدماً والتخطيط لجميع الأحداث الرومانسية مثل الزواج. على الرغم من بعض المخاوف من جانبك، فإنّ الحب سيجعلك على وشك الموافقة على اتخاذ قرار الزواج في مارس أو أبريل أو مايو أو أكتوبر 2023.

برج الحمل
يعتبر عام 2023 سعيداً جداً لشؤون الحب، ستحدث الأشياء بسرعة بالنسبة لك هذا العام ، عندما تكون متحمساً، لا يوجد ما يعيقك ، ويجلب كوكب المشتري القوي في عام 2023 مزايا من حيث احتمالات الزواج في النصف الثاني من العام. كما يبارك المشتري بشكل خاص الذين على علاقة لأكثر من عامين ويسعون إلى المضي قدماً إذا كنت مطلّقاً، سيكون لديك فرصة للزواج على مدار العام. كل ما عليك فعله هو أن تأخذ وقتك وتأخذ الأمور ببطء.

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