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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نسرين أمين: ما عنديش مشكلة أطلع ضيفة شرف لو المشهد حلو ومؤثر

نسرين أمين
نسرين أمين
شيماء جمال

قالت الفنانة نسرين أمين إنها لا تمانع الظهور ضيفة شرف في عمل فني، حتى لو اقتصر دورها على مشهد أو مشهدين، مؤكدة أن الأهم بالنسبة إليها هو جودة المشهد وتأثيره، وليس حجم المساحة التي تظهر بها، وذلك تعليقًا على إشادة الإعلامية لميس الحديدي بمشاركتها في فيلم «مطرح مطروح»، رغم قصر ظهورها، ووصْفها المشهدين اللذين قدمتهما بأنهما قويان ومؤثران.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ المشهد في «مطرح مطروح» كان لطيفًا، وأن جميع الممثلين المشاركين فيه يتمتعون بخفة الظل، قائلة: «المشهد لذيذ وكل الممثلين اللي في المشهد لذاذ ودمهم خفيف، فالمشهد طلع حلو الحمد لله»، كما أعربت عن سعادتها بلقاء لميس الحديدي خلال العرض الخاص للفيلم، قائلة: «أنا اتبسطت قوي إني قابلتك اليوم ده بجد نورتينا»، مؤكدة أنها لا تشترط أن يكون دورها كبيرًا حتى توافق على المشاركة.

وكشفت نسرين أمين أنها لم تندم على معظم الأعمال التي اعتذرت عنها، لكنها استثنت عملين شعرت بالحزن لعدم المشاركة فيهما، موضحة أن أحدهما مسلسل للكاتب عبد الرحيم كمال، عُرض قبل نحو ثلاث أو أربع سنوات، وكان من إخراج حسين المنباوي، وشارك فيه عدد من الفنانين، بينهم مي عز الدين، لكنها لم تتذكر اسمه خلال الحوار، ما دفعها إلى الضحك أثناء محاولتها استرجاعه.

وأضافت أنها اعتذرت قبل نحو عامين عن مسلسل «فهد البطل»، مؤكدة أن هذين العملين هما الوحيدان اللذان ندمت على الاعتذار عنهما، لكنها هنأت الفنانين الذين شاركوا فيهما، قائلة: «بس طبعًا اللي عملوهم عملوهم أحسن مني مليون مرة يعني مبروك عليهم»، في إشارة إلى تقديرها لما قدمه زملاؤها في العملين.

وعن رغبتها في تصدر البطولة وأن يأتي اسمها في مقدمة الأبطال، أكدت نسرين أمين أن ذلك ليس أمنية حياتها، موضحة أنها تفضل أحيانًا البطولات المشتركة أو الجماعية، بشرط أن يكون الدور جيدًا ويحظى بحب الجمهور، قائلة: «مش أمنية حياتي، يعني أنا أحلى إن أنا أعمل بطولات مشتركة أو بطولات جماعية، بس دور حلو الناس تحبه والناس تبقى بتحبني، ده أهم بكتير».

وتطرقت الفنانة إلى دراستها الأكاديمية، مؤكدة أنها درست التصميم الجرافيكي والدعاية والإعلان في كلية الفنون التطبيقية، لكنها لم تستكمل مسيرتها المهنية في هذا المجال، لأنها كانت تحب التمثيل قبل دخول الجامعة، وقررت أن تلتحق بالجامعة أولًا ثم تتجه إلى التمثيل، موضحة: «أنا كنت حابة أصلًا التمثيل من قبل ما أدخل الجامعة، بس أما جات لي الجامعة قلت هدخل الجامعة وبعدين همثل».

وأوضحت نسرين أمين أنها درست التمثيل من خلال ورشة عمل في «استوديو الممثل» مع الفنان أحمد كمال، وذلك بعدما سألتها لميس الحديدي عما إذا كانت قد درست التمثيل بشكل أكاديمي، لتؤكد أنها خاضت تجربة التدريب من خلال ورشة متخصصة، إلى جانب دراستها الجامعية في الفنون التطبيقية.

نسرين أمين فهد البطل مطرح مطروح ضيفة شرف

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