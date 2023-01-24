«العطار» يكشف سبب هزيمة مصر أمام الدنمارك بمونديال اليد.. ويحذر من السويد

أشاد أحمد العطار، نجم منتخب مصر السابق في كرة اليد، بالأداء الذي قدمه الفراعنة أمام منتخب الدنمارك، في المباراة التي جرت مساء أمس، ببطولة العالم، رغم الهزيمة .

وأضاف أحمد العطار، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:" قدمنا مباراة جيدة أمام أبطال العالم، ولكن كان يعيب منتخبنا، التسرع".

وتابع :" جمهور الدنمارك تواجد بكثافة في مباراة مصر وكأنه في بلاده، وكان هناك تسرع من لاعبي منتخب مصر أمام الدنمارك".

وأردف:" منتخب الدنمارك لعب بشراسة كبيرة لضمان التأهل، والبعد عن الحسابات المعقدة، خاصة وأنه كان قبل المباراة يتساوى في النقاط مع كرواتيا".

وأكمل:" ينتظرنا مواجهة صعبة أمام السويد، الذي سيلعب على ملعبه ووسط جماهيره، منافسنا يمتاز بالأطوال واللعب السريع، أسوة بجاره الاسكندنافي، الدنمارك، وأتمنى الفوز للفراعنة".