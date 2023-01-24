اقضي على السمنة وتخلصي من الكرش خلال 15 يوما بوصفة سحرية

الكرش من أكثر أنواع السمنة الموضعية انتشارا بين الرجال والنساء نتيجة العادات الغذائية الخاطئة وقلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة مما يؤثر بشكل سلبى على مظهر الجسم.

وتقدم الدكتورة مروة إمام خبيرة التغذية، وصفة طبيعية تقضى على دهون الكرش سريعا.

قشر الرمان



الرمان فاكهه خريفيّة، يكون شكلها كرويّاً وتحمل تاجاً، وطعمها لذيذ، وتتصف ثمارها بلون قشرتها القرمزي أو الأصفر المحمر، ويحتوي غلافها على المئات من الحبوب المائية بيضاء اللون أو حمراء واللامعة، والتي تختلف في صلابتها حسب صنف ونوع الرمان.

فوائد قشر الرمان



التخلص من الوزن الزائد عند المرأة والرجل.

التخلص من سموم الجسم.

يخفف من نسبة الكوليسترول وبالتالي يحمي القلب من الأمراض.

يطرد الديدان من الجسم.

يقوي مناعة الإنسان.

يقلل من الإصابة بتصلب الشرايين، ويعالج اضطرابات عضلة القلب.

يقوي اللثة.

يعالج الإسهال.

يحمي البشرة من حب الشباب والتجاعيد والبثور السوداء.

طريقة التخسيس بقشر الرمان

غلي قشر الرمان وعصر ليمونة عليه وتاركة ليبرد ويتم تناوله كوب يوميا لقمع الشهية ونسف الدهون والتخلص من السمنة والكرش.