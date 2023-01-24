لأمي الغالية.. إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة برفقه شقيقها أمير

شاركت الفنانة إلهام شاهين صورًا لها أثناء تأدية مناسك العمرة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلقت إلهام شاهين على الصور قائلة: “عمرة لأمي الغالية الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة.. بصحبة أخي أمير.. ربنا يخلي كل الأمهات ويعطيهم الصحة.. الأم أغلى ما في الوجود”.

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين قالت إن فكرة التبرع بالأعضاء الغرض منها الخير وإنقاذ الإنسان من الموت والألم، مشيرة إلى أن الشخص الواحد يمكن أن ينقذ 5 أو 6 آخرين بالتبرع بأعضائه عقب الوفاة.

وأضافت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات» المذاع على قناة «النهار»، أن كل الشعوب المتحضرة تعمل بقانون التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، والفن والإعلام والمسئولون لهم دور في توعية الشعب بشأن هذا الأمر.

وأوضحت أنها أوصت أسرتها وأشقاءها بالتبرع بأعضائهم بعد وفاتهم، ولكنهم رفضوا ولكنها قررت بالتبرع؛ لتكون هي من أطلقت البداية، وهذا وثق من خلال فيديو لنشجع الفكرة وتكون مبادرة هادفة.

مبخافش غير من ربنا

وأكدت إلهام شاهين، أنها شخصية لا تخاف من أحد، وحريصة على الإفصاح عن قناعاتها، خاصة في مواجهة الإرهاب والتطرف، لأن كل فرض عليه الدفاع عن دينه بكل قوة ضد المتطرفين أصحاب الأفكار السيئة والفتاوى الشاذة، معقبة: «مبخافش غير من ربنا».