عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لأمي الغالية.. إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة برفقه شقيقها أمير

إلهام شاهين برفقه
إلهام شاهين برفقه شقيقها أمير

شاركت الفنانة إلهام شاهين صورًا لها أثناء تأدية مناسك العمرة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلقت إلهام شاهين على الصور قائلة: “عمرة لأمي الغالية الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة.. بصحبة أخي أمير.. ربنا يخلي كل الأمهات ويعطيهم الصحة.. الأم أغلى ما في الوجود”.

حرام| أزهري يوجه رسالة لـ إلهام شاهين بشأن تصريحها بالزواج بغير ديانتها

إلهام شاهين مهنئة الأخوة الأقباط: سنة سعيدة مليانة أمان على مصر

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين قالت إن فكرة التبرع بالأعضاء الغرض منها الخير وإنقاذ الإنسان من الموت والألم، مشيرة إلى أن الشخص الواحد يمكن أن ينقذ 5 أو 6 آخرين بالتبرع بأعضائه عقب الوفاة.

وأضافت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات» المذاع على قناة «النهار»، أن كل الشعوب المتحضرة تعمل بقانون التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، والفن والإعلام والمسئولون لهم دور في توعية الشعب بشأن هذا الأمر.

وأوضحت أنها أوصت أسرتها وأشقاءها بالتبرع بأعضائهم بعد وفاتهم، ولكنهم رفضوا ولكنها قررت بالتبرع؛ لتكون هي من أطلقت البداية، وهذا وثق من خلال فيديو لنشجع الفكرة وتكون مبادرة هادفة.

مبخافش غير من ربنا

وأكدت إلهام شاهين، أنها شخصية لا تخاف من أحد، وحريصة على الإفصاح عن قناعاتها، خاصة في مواجهة الإرهاب والتطرف، لأن كل فرض عليه الدفاع عن دينه بكل قوة ضد المتطرفين أصحاب الأفكار السيئة والفتاوى الشاذة، معقبة: «مبخافش غير من ربنا».

الفنانة إلهام شاهين إلهام شاهين أفلام إلهام شاهين إلهام شاهين تتبرع بأعضائها اخبار الهام شاهين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل منطقة الـ1500 جنيه| تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

مصير محمود كهربا.. تعرف على قرار الانضباط ضد لاعب الأهلى

صدمة جديدة للأهلي.. حتحوت يكشف قرار لجنة الانضباط ضد كهربا| فيديو

صدمة لعشاق الأهلي.. تحرك دولي جديد من مرتضى منصور ضد كهربا| تقاصيل

رجل يعثر على رسالة في البحر عمرها 40 عاما.. ويجد مفاجأة بداخلها

1050 جنيها لكل أسرة.. منح استثنائية ومعاش شهري لتلك الفئة|الشروط

تراجع الدولار بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 24-1-2023

موضوعات متعلقة

ببدلة فورمال.. شيرين رضا تخطف القلوب في أحدث ظهور

وصول جثمان سامي شرف إلى مسجد أبو المكارم بصلاح سالم.. فيديو وصور

أنت الحظ بعينه.. عصام الحضري يتغزل في زوجته بكلمات أغنية عمرو دياب

شاهد.. إقبال كبير من المصريين على ممشى أهل مصر في الصباح

هشام ماجد برفقه أحمد حلمي وشيكو في أحدث ظهور.. شاهد

نهال عنبر تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاهد.. نانسي عجرم تنشر صورة برفقة الكينج محمد منير

مع الشلالات.. عمر كمال في ظهور جديد من كندا| شاهد

ترشيحاتنا

حقيقة نشع أسوار المصاطب الخارجية بمبنى قصر البارون

طرح 3 ملايين من العملات المعدنية فئة الجنيه تحمل شعار عيد الشرطة

احتفاء إعلامي هندي كبير بزيارة الرئيس السيسي لنيودلهي احتفالا بـ "يوم الجمهورية"

بالتقسيط وتصل لـ84 شهرا.. مرابحة الحج والعمرة الشروط والمزايا

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 24-1-2023

نصف مليون نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 115 يوما.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبناء النجوم فى مرمى النار.. إتهامات بالجحود وهجوم شرس من السوشيال ميديا.. عمرو محمد على: قلت لبنتي انتي جاحدة وداين تدان.. وأولاد شريفة ماهر استولوا على أموالها

مش بس الكركديه.. مشروب خارق يخفض ضغط الدم في ثواني معدودة

فعلها مع موسيماني.. هل يرحل كولر بسبب عدم تلبية أمير توفيق لاحتياجاته؟

بسببها هتاخد كيماوي.. احذر تناول البسطرمة فى هذه الحالة

فيديو

دخنت السجائر فى مرحلة المراهقة.. نيكول سابا تكشف نقطة ضعفها| فيديو

شبورة وبرد.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب تقلبات الطقس

ما علاقة منة فضالي بسرقة مجوهرات دينا الشربيني؟.. فيديوجراف

تراجع الذهب ومفاجأة في سعر الدولار بالبنوك.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ