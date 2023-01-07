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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين مهنئة الأخوة الأقباط: سنة سعيدة مليانة أمان على مصر

صدى البلد

حرصت الفنانة ألهام شاهين علي تهنئة الأخوة الأقباط بمصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد عبر حسابها بموقع انستجرام.

وكتب الهام شاهين: عيد ميلاد مجيد على كل إخواننا المسيحيين.. وسنة سعيدة مليانة خير ومحبه وتسامح وسلام وأمان على مصر كلها.

يذكر ان قالت الفنانة إلهام شاهين، إن فكرة التبرع بالأعضاء الغرض منها الخير وإنقاذ الإنسان من الموت والألم، مشيرة إلى أن الشخص الواحد يمكن أن ينقذ 5 أو 6 آخرين بالتبرع بأعضائه عقب الوفاة.

وأضافت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات» المذاع على قناة «النهار» أن كل الشعوب المتحضرة تعمل بقانون التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، والفن والإعلام والمسئولين لهم دور في توعية الشعب بشأن هذا الأمر.

وأوضحت إلهام شاهين، أنها أوصت أسرتها وأشقاءها بالتبرع بأعضائهم بعد وفاتهم، ولكنهم رفضوا ولكنها قررت بالتبرع؛ لتكون هي من أطلقت البداية وهذا وثق من خلال فيديو لنشجع الفكرة وتكون مبادرة هادفة.

أبرز إطلالات إلهام شاهين أبرز تصريحات إلهام شاهين الأقباط تهني الاخوة الاقباط

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