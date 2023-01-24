محافظ الدقهلية يبحث إنشاء موقف أتوبيسات بمجمع منية النصر

التقي الدكتور " ايمن مختار" محافظ الدقهلية باللواء ايمن مهنا العضو التنفيذي لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، احمد بكر المستشار المالي وعضو مجلس ادارة الشركة والمهندسه جيهان نزيه رئيس قطاع المشروعات بالشركة حيث حضر اللقاء المحاسب محمد البسيوني الرئيس السابق لمركز ومدينة منية النصر ورئيس مركز ومدينه نبروه حاليا .

تناول محافظ الدقهلية خلال اللقاء دراسة انشاء موقف لانتظار اتوبيسات شرق الدلتا بمجمع مواقف مدينة منية النصر الحضاري المقرر تنفيذه بالمدينة في اطار خطة محافظة الدقهلية لتنفيذ مواقف سيارات حضارية تليق بمواطني الدقهلية.

وخلال اللقاء تم الاتفاق علي استغلال مساحة قطعة ارض بمساحة 500 متر مربع بمنطقة مجمع المواقف بالمدينة المزمع تنفيذه.

وجه "مختار"للتنسيق مع كافة الاجهزة والقطاعات الخدمية لتوصيل المرافق(المياة والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات) للارض المشار اليها وسرعة انشاء وحدة متكاملة تشمل غرف ومكاتب للعاملين ودورات مياة للمحطة، العمل علي تمهيد المدخل والطريق الي المحطة بتنفيذ اسفلت حضاري وازالة كافة الاشغالات التي قد تعوق حركة تشغيل الاتوبيسات من والي المحطة عملا علي راحة المواطنين.

وقال محافظ الدقهلية ان موقع الموقف ومحطة الاتوبيس الجديدة بمنية النصر يأتي في اطار خطة محافظة الدقهلية لتنفيذ مواقف حضارية تليق بمواطني المحافظة وتيسيرا عليهم وذلك في ظل السعي المتواصل لرئيس الجمهورية لبناء الجمهورية الجديدة.