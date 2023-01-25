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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير عن رخصة مزاولة المهنة للمعلمين: ضرورة ملحة لإخضاع الجميع لضوابط وأسس

معلم
معلم

كشف الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة أعدت مشروع قانون بشأن رخصة مزاولة المهنة للمعلمين وتم عرضه على مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه كان مقترح من مجلس الشيوخ وتم دراسته وإدراجه فى مشروع القانون وسيتم عرضه على مجلس الشيوخ.

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وفي هذا السياق، رحب الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، الخبير التربوي، بهذا المشروع وبأن يحصل المدرسون على "رخصة" لمزاولة مهنة المعلمين، مؤكدًا أن هذا الأمر يوجد في الكثير من دول العالم بما فيهم الدول العربية والأوروبية على حد سواء.

وأوضح عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن إعداد قانون لتنظيم عملية منح رخصة مزاولة المهنة للمعلمين خطوة جريئة ومسؤولة من الوزارة لمنع دخلاء الغير المؤهلين للتدريس بهذه المهنة العريقة.

وأعلن الدكتور ماجد أبو العينين، أن وجود رخص لمزاولة المهنة للمعلمين أصبحت ضرورة ملحة في العملية التعليمية، لإخضاع المهنة لضوابط وأسس، وإيجاد نوع من المعايير العالمية لمزاولة المهنة والتدريب والتعليم المستمر.

وأضاف الخبير التربوي، أن إعداد هذا القانون سوف يعمل علي تنقية جموع المعلمين من غير المعلمين الغير الأكفاء وسوف يمنع الدخلاء علي مهنة التدريس مع ضمان  نوع من السيطرة على كل مدخلات ومخرجات العملية التعليمية وضمان انخراط المعلم في برامج التطوير المهنية المعتمدة.

ولفت  إلى أن هذه الفكرة ليست وليدة اللحظة بل هي فكرة يتم تطبيقها في العديد من البلدان، موضحًا أن دولة فنلندا على سبيل المثال لا تسمح لأي شخص بممارسة مهنة التدريس للمرحلة الإبتدائية إلا بعد الحصول على شهادة الدكتوراه.

وقال عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، إن نسبة قبول فكرة ترخيص مهنة التعليم عالیة جدا مقابل نسبة قليلة رافضة لفكرة الرخصة.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لنظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتها التعليميـة فـي إطـار رؤية الجمهوريـة الجديدة، وطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن هجرة الطالب والمدرس للمدرسـة طـوال العـام الدراسي مـن أجـل الدروس الخصوصية، وطلب مناقشة بشأن سياسة وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني بشأن آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس.

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