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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الإثنين.. إعلان نتائج مشروع "تطبيق المشورة للنساء الحوامل لتجنب التدخين السلبي"

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينطلق يوم 30 -31 يناير 2023 مؤتمر إعلان نتائج مشروع" تطوير قدرات مقدمى الرعاية الصحية فى مصر لتطبيق المشوره للنساء الحوامل وأسرهم فيما يتعلق بالإقلاع عن التدخين وتجنب التدخين الإيحابى أو السلبى" .

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور على الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس ، الدكتور أسامة منصور وكيل كليه الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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و الذى تم تنفيذه بقسم الصحة العامه كلية الطب ، وكان الباحث الرئيسى للمشروع الدكتورة وجيده عبد الرحمن أنور أستاذ الصحة العامة  كلية الطب جامعة عين شمس بالتعاون مع جامعة نيويورك ممثلة فى الدكتور عمر الشهاوي و الدكتور سكوت شيرمان وبالاشتراك مع فريق العمل بمستشفى النساء و التوليد و مستشفيات الدمرداش و وزارة الصحة و السكان فى مصر.

 

وكان قد احتفلت اللجنة العليا لمكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية، باليوم السنوى لمكافحة العدوى باستعراض نتائج زيارات فريق عملها المكون من أساتذة عدد من الجامعات ومن المجلس الأعلى للجامعات ومنظمة الصحة العالمية على الجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية التابعة لها للوقوف علي مدى تطبيق معايير مكافحة العدوى.

وحصدت جامعة عين شمس المركز الأول بين جميع الجامعات في تطبيق معايير مكافحة العدوى، وكانت أكثر مستشفيات جامعة عين شمس تميزا بين المستشفيات الجامعية هى مستشفى المسنين ، أكاديمية القلب، مستشفى عين شمس التخصصى، زرع النخاع ومستشفى الأطفال.

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