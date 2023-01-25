معهد إعداد القادة: أنشطة خاصة لطلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية لتنمية مهاراتهم

ينظم معهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بحلوان العديد من المعسكرات والبرامج والدورات التدريبية لطلاب الجامعات بهدف تنمية قدرات الشباب المتميزين و توسيع فكرهم و اكتشاف المواهب و العمل على اعداد جيل قادر على تحمل المسؤلية و بناء قادة للمستقبل تحقيقا للتنمية.

وكشفت ادارة المعهد ان المعهد يعمل خلال اجازة منتصف العام الدراسي على عقد انشطة خاصة بطلاب الجامعات الاهلية و التكنولوجية ، حيث انه من المقرر ان يطلق المعهد أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية بالتعاون مع جامعة الجلالة خلال الفترة من ٢٧-١-٢٠٢٣ إلى ١-٢-٢٠٢٣، لطلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية وذلك بمقر جامعة الجلالة.

وكشف الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالى أنه يهدف هذا الفوج إلي تشجيع الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية وخلق جيل قادر على الاندماج والتواصل والحوار بعيدا عن التعصب والتشدد وذلك من خلال الدور التوعوي للمعهد فى تصحيح المفاهيم المغلوطة ومحاربة الأفكار غير السوية لدى الشباب .

و تابع كريم همام انه يهدف ايضا هذا الفوج إلي أن يلتقى شباب تلك الجامعات بمختلف أنواع الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية والعلمية، وذلك وفقاً لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو الاهتمام بطلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية وتلبية رغباتهم في المشاركة بالفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة وانخراطهم في الحياة الجامعية بشتى أشكالها .

ويتضمن هذا الفوج العديد من مجالات التسابق فى النشاط الرياضى ( كرة قدم خماسية - تنس طاولة - للتنس الأرضى )، والنشاط الثقافى من خلال دورى المعلومات، والنشاط الإجتماعي من خلال (مسابقة الشطرنج - مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية)، النشاط الفنى من خلال مسابقات الموسيقى ومسابقات الفنون التشكيلية، وايضا النشاط العلمي والتكنولوجي.