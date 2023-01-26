شاب يقتحم محل جزارة بسيارته ويصيب 3 أشخاص بدمياط.. شاهد

أصيب شاب وسيدة وطفلها ، باصابعي وكدمات ،جراء قيام شاب يقود سيارة ملاكى بالاصطدام بأحد الأرصفة واقتحام محل جزارة بشارع الجلاء بمدينة دمياط وكسر زجاج المحل وتحطيم بعض محتوياته، بعد أن قام الشاب بالاصطدام بالرصيف وافلات عجله القيادة والاصطدام بواجهه المحل واحداث إصابات بالشاب وسيدة وطفلها .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفي التخصص بدمياط ، لتلقي العلاج بعد تعرضه لكدما واصابا متفرق في أنحا الجس نتيجة اصطدا السيارة الملاكى الذي يقودها الشاب بالرصيف والمحل.

تم إلقاء القبض على الشاب وتحرير محضر بالواقعه تمهيدا للعرض صباح باكر على النيابه العامة لتولى التحقيقات.



