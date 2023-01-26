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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاب يقتحم محل جزارة بسيارته ويصيب 3 أشخاص بدمياط.. شاهد

تكسير محل جزارة
تكسير محل جزارة

أصيب شاب وسيدة وطفلها ، باصابعي وكدمات ،جراء قيام شاب يقود سيارة ملاكى بالاصطدام  بأحد الأرصفة واقتحام  محل جزارة بشارع الجلاء بمدينة دمياط  وكسر زجاج المحل وتحطيم بعض محتوياته،  بعد أن قام الشاب بالاصطدام  بالرصيف وافلات  عجله القيادة والاصطدام بواجهه المحل واحداث إصابات بالشاب وسيدة وطفلها .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفي التخصص  بدمياط ، لتلقي العلاج بعد تعرضه  لكدما واصابا متفرق في أنحا الجس  نتيجة اصطدا السيارة الملاكى الذي يقودها الشاب بالرصيف والمحل.

تم إلقاء القبض على الشاب وتحرير محضر بالواقعه تمهيدا للعرض صباح باكر على النيابه  العامة لتولى التحقيقات. 

منى زكى في محل بقالة بكورنيش دمياط.. شاهد


 

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دمياط الملاكي تحقيقات الأجهزة الامنية الأمن السيارة طفل

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