منى زكى في محل بقالة بكورنيش دمياط.. شاهد

قام فريق عمل مسلسل “ تحت الوصايه ” بطوله منى ذكى ، بتجهيز محل للتصوير فقط تحت مسمي بقالة دمياط الجديدة بمدينه دمياط من أجل تصوير المسلسل أمام الكوبري المعدني بمدينة دمياط .

وشهد منطقة كورنيش النيل بناحية سوق السمك بدمياط تجمع الأهل وتواجد أمني مكثف بطول منطقه الكورنيش من أجل تصوير مشاهد منى ذكى وباقي فريق العمل ، بمنطقه كورنيش النيل، بعد أن تواجد عدد كبير من المواطنين في محيط لوكيشن التصوير ، للتصوير مع طاقم العمل ومشاهدة التصوير .

كانت قد توجهت الفنانة منى زكى وفريق عمل مسلسل “تحت الوصاية” إلى مدينة عزبة البرج في دمياط منذ مايقرب من شهر لاقامه برأس البر، لتصوير مشاهدها بالمسلسل داخل إحدى ورش صناعة وبناء السفن الشهيرة بعزبة البرج.

وأثناء تصوير أحد المشاهد ، تواجد العديد من أهالى عزبه البرج من الصيادين في مكان التصوير للتصوير مع فريق العمل وعلى رأسه منى زكى.

وتشهد مدينة عزبة البرج، كواليس تصوير مشاهد مسلسل "تحت الوصاية" المقرر عرضه فى موسم رمضان القادم.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار مجتمعي لمناقشة عدة ملفات وتسليط الدور على حياة الصيادين وأيضا صناع السفن داخل مدينة عزبة البرج.

وعلى صعيد آخر، استقبلت منطقة الطابية بعزبة البرج ديكورات المسلسل والذي يستقبل أبطال العمل.

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