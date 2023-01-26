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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغلى الغاليين.. يسرا تهنئ صلاح عبد الله بعيد ميلاده

يسرا برفقة صلاح عبد
يسرا برفقة صلاح عبد الله

هنأت الفنانة يسرا، الفنان صلاح عبد الله بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت يسرا في تغريدة لها: “كل سنة وانت طيب يا أغلى الغاليين.. ربنا يديمك نعمة على كل حبايبك وعلى ولادك ويسعدك وينور حياتك ويرزقك الصحة وراحة البال”.

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وقد وجه الفنان صلاح عبد الله، الشكر للجمهور على الرسائل والدعوات الموجهة إليه بعد دوره في مسلسل “إيجار قديم”.

وظهر صلاح عبد الله في فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وقال: "أنا لسه حي .. سحس هو اللي مات.. شكرا من الأعماق على الحب والدعوات الحلوة".

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