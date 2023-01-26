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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. الكشف على 130 حالة مجانا بقافلة القومي للمرأة لطب العيون بدمياط

قافله طبيه
قافله طبيه

نظم فرع  المجلس القومي للمرأة بدمياط  تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وبرعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس وبإشراف مروة نبيل مقرر فرع المجلس بدمياط  وبالتعاون مع المجتمع المدني وبالتنسيق مع مكتبة مصر العامة بعزبة البرج ، قافلة طبية متخصصة في طب وجراحة العيون  بالمجان.
 وكان ذلك بحضور دكتورة مروة النجار عضو الفرع ومنسق القافلة  و منى عبدالله عضو الفرع ومنسق القافلة .
وشملت القافلة على كشف ١٣٠ حالة وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتم عمل الخصومات على جميع عمليات العيون بأحدث الأجهزة الطبية وبتخفيضات هائلة مع اكبر استشاريين متخصصين من القاهره و يتم عمل المتابعات بشكل دوري .
وتشمل تخصصات ( المياه البيضاء و  المياه الزرقاء و الشبكيه و الحول و القنوات الدمعيه و تصحيح عيوب الابصار بالليزك)
كما تم عمل النظارات الطبية بتخفيض 50٪ في  حالة وجود حالات تستدعي الفحص داخل مستشفي دار العيون سوف يستكمل لها الفحص داخل المستشفي بالمجان عن طريق تحويلها من القافلة بجواب للمستشفي وشمل  الكشف كبار السن وكذلك الأطفال بواسطة متخصصين.

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دمياط المجلس القومى للمرأة مكتبة مصر العامة قافلة طبية محافظ دمياط محافظة دمياط الدكتورة مايا مرسى

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