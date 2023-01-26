شاهد.. رصف الشوارع القديمة في محافظة دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الأعمال الجارية لرصف شارع يوسف بمنطقة البندر بالمنطقة القديمة بالأسفلت، حيث تأتى تلك الأعمال استكمالاً لخطة مشروع المناطق غير المخططة.

وشهدت المنطقة تنفيذ عمليات مد وإحلال شبكات المرافق والحماية المدنية، قبل البدء في أعمال الرصف، وذلك لتنفيذ مشروع متكامل لتطوير ورفع كفاءة المنطقة.

وفى هذا السياق، وجهت محافظ دمياط بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواصفات والمعايير المحددة خلال التنفيذ.

ويأتي مشروع تطوير المناطق غير المخططة وفقًا لخطة التعاون مع صندوق التنمية الحضرية، ويشمل تطوير 7 مناطق بمدينة دمياط، وهي "المنطقة القديمة، والسيالة، والسنانية، والأعصر، وغيط النصارى، والمنيا، وشط الملح".