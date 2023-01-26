بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بملوي جنوب المنيا

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعي القاهرة أسوان أمام مركز ملوي جنوب المنيا تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 4573 بالطريق الزراعي القاهرة أسوان، في المسافة بين قرية الروضة وطريق السبعين في شمال مدينة ملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص يقيمون في قرية الروضة وهم: صابر. ر 41 عاما ووليد. ج 40 عاما وخلف. ع 66 عاما ومدين. م 30 عاما وعصام. ا 45 عاما ومحمد. ع 43 عاما.

تم نقل المصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه إرتجاج وكسور ونزيف داخلي، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث.

