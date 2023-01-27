طالب روسي يبتكر روبوتا لعلاج تجلط الدم

ابتكر طالب روسي روبوت نانو يكافح الجلطات الدموية وتصلب الشرايين برغم صغر سنه.



ووفق المبتكر أندريه كوستيليوف، تم حقن هذه الروبوتات النانوية في الشريان الكعبري والتحكم بها بواسطة المجال المغناطيسي وإيصالها إلى المكان المطلوب، حيث تطلق الدواء الذي تحمله لإذابة اللويحات المتراكمة أو الجلطة الدموية. مؤكدا «جاءتني هذه الفكرة في الحلم قبل عامين، كنت حينها في السنة الأولى، ولقد حلمت أن تطير روبوتات على شكل حشرات في مجرى الدم.

نعم إنه شيء خيالي. ومع ذلك قررت حينها تصميم بنية مجهرية تسمح بعلاج تصلب الشرايين والجلطات الدموية عن بعد»، وذلك وفق صحيفة «إزفيستيا» ونقلته «روسيا اليوم».



وصمم كوستيليوف نموذجا للروبوتات النانوية التي لها بنية بيضوية مجهرية يمكنها حمل الدواء مباشرة إلى المكان المطلوب لتفتيت اللويحات والجلطات من الداخل.



وعن هذا الابتكار يقول كوستيليوف «ان الروبوتات تحقن في الشريان الكعبري ويتم التحكم بها عن بعد باستخدام مجمع برامج وأجهزة دون أن يشعر المريض بأي شيء حتى وهو في كامل وعيه».