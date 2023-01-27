مكاسب هائلة في سوق الأسهم السعودية

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة السادسة على التوالي، لتغلق عند 10821 نقطة رابحة 12 نقطة بنحو 0.12 في المائة، بينما زاد مؤشر إم تي 30، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية، نقطة واحدة بنحو 0.08 في المائة إلى 1499 نقطة.

وحسب قناة "الاقتصادية" السعودية، استمر انحسار نسبة الارتفاع، مع انخفاض السيولة 9 في المائة، وسجلت السوق أثناء التداول تراجعا بلغ ذروته 0.32 في المائة، تجاوز أعلى المكاسب خلال الجلسة البالغ 0.26 في المائة، ليستمر الأداء في الضعف على الرغم من قدرته على تسجيل ارتفاع في نهاية الجلسة. واستمرار ذلك لا يعزز فرص مواصلة الارتفاع، ما يمهد لعودة الضغوط البيعية إذا لم تستطع السوق التماسك أعلى من 10800 نقطة.

افتتح المؤشر العام عند 10814 نقطة، وكانت أعلى نقطة عند 10837 كاسبا 0.26 في المائة، بينما الأدنى عند 10774 نقطة فاقدا 0.32 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 10821 نقطة رابحا 12 نقطة بنحو 0.12 في المائة. وتراجعت السيولة 9 في المائة بواقع 397 مليونا، لتصل إلى 3.7 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 13 في المائة بما يعادل 18 مليون إلى 126 مليون سهم متداول. أما الصفقات فارتفعت 3.3 ألف صفقة لتصل إلى 286 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت تسعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنحو 2.2 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بواقع 0.67 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بـ0.53 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "التأمين" 1.6 في المائة، ثم "الرعاية الصحية" بمقدار 1.2 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بـ0.95 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 27 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 21 في المائة ما يمثل 785 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" 9 في المائة بنحو 330 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الكثيري" بنحو 9.9 في المائة ليبلغ 51.20 ريال، يليه "متطورة" بـ5.85 في المائة ليصل إلى 27.15 ريال، وحل ثالثا سهم "مجموعة الحكير" 5.8 في المائة حيث أغلق عند 23 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "المراعي" بواقع 3.1 في المائة ليغلق عند 53 ريالا، يليه "أنابيب" 2.2 في المائة إلى 41.50 ريال، وحل ثالثا سهم "عذيب للاتصالات" بـ2 في المائة ليقفل عند 71.30 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 654 مليون ريال، يليه البنك الأهلي بنحو 155 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بـ147 مليون ريال.