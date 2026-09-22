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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد المحمودي: حسام حسن صاحب رؤية.. وعلي محمود قادر على إثبات نفسه مع المنتخب

حسام حسن
حسام حسن
علا محمد

دافع الإعلامي محمد المحمودي عن علي محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد الانتقادات التي تعرض لها عقب اختياره ضمن حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن.

وقال المحمودي في تصريحات تلفزيونية، إن علي محمود يمتلك إمكانيات فنية مميزة، ولا توجد شكوك حول قدراته، مشيرًا إلى أن البعض يتعمد اصطياد الأخطاء له بسبب تراجع مستواه مع الأهلي.

وأوضح: "علي محمود لاعب صاحب إمكانيات ممتازة، لا غبار على ذلك، وأنا فاهم إن الناس بتتصيد له عشان مع الأهلي مش كويس، شأنه شأن مجموعة لاعبين وطريقة لعبه مساعدتهوش في المقام الأول".

وأضاف أن قناعة حسام حسن باللاعب تعد سببًا كافيًا لمنحه الفرصة، خاصة أن المدير الفني لمنتخب مصر لديه رؤية خاصة في اختيار عناصر الفريق.

وتابع: "طالما حسام حسن اقتنع بيه، صباح الفل، هو هيحارب الدنيا كلها عشان يثبت إن وجهة نظره صح".

وأشار المحمودي، إلى أن هناك لاعبين ظهروا بمستويات مميزة بعدما حصلوا على فرصة مع المنتخب، متسائلًا: "إنت كنت تعرف إن إسلام عيسى وزيكو وهيثم حسن بهذه القوة؟".

وأكد أن الحكم على علي محمود يجب أن يكون من خلال مستواه مع منتخب مصر حال مشاركته، موضحًا: "لو علي محمود لعب ومكانش كويس طبعًا هننتقد".

واختتم المحمودي حديثه بالتأكيد على ضرورة احترام اختيارات حسام حسن، متسائلًا: "هل يجوز النهارده مهاجمة مدرب منتخب مصر اللي قدم كأس عالم بالمنظر ده، واختار أكتر من لاعب وكان صاحب الرؤية الصحيحة؟".

المحمودي عن علي محمود الإعلامي محمد المحمودي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأهلي الجهاز الفني لمنتخب مصر

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