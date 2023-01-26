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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكاسب هائلة في أسهم بورصات دول الخليج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صعدت سوق الأسهم السعودية في جلسة اليوم الخميس، في ارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي، ولكن واصلت السوق الأداء الأفقي الذي يميل للارتفاع مع ترقب الإعلان عن النتائج السنوية للشركات.

وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" 0.13% أو 13.5 نقطة عند مستوى 10809 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها 4.1 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 144 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 83 شركة من إجمالي 223 شركة.

وكانت أسهم شركات مجموعة الحكير، الإنماء طوكيو، العالمية، دلة الصحية، الإعادة السعودية، الأكثر ارتفاعًا بنسب تراوحت بين 9.91% و5.01%، أما أسهم شركات: الحفر العربية، الجوف، الواحة، التموين، شمس كانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، بنسب تراوحت بين 2.19% و1.41%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، أمريكانا، وأرامكو، سابك، بترو رابغ الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: سابك، دار الأركان، أرامكو، عذيب للاتصالات، الراجحي الأكثر نشاطًا في القيمة.

اقتصاد السعودية| اعتماد خطة الاقتراض السنوية للعام 2023

رقم قياسي للصادرات غير النفطية في السعودية

السعودية تستهدف تقليص الاقتراض

في سياق آخر، كشفت بيانات المركز الوطني لإدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية أن المملكة تخطط  إلى اقتراض نحو 45 مليار ريال خلال العام الجاري من السوق المحلية والدولية وهو مبلغ أقل بنحو الثلثين مما اقترضته العام الماضي.

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، تستهدف السعودية تحقيق فائض بـ16 مليار ريال في ميزانية العام الجاري، وتسعى من خلال الاستمرار فـــي عمليات إصدار الصكوك والسندات الحكومية محلياً ودولياً إلى سداد أصل الدين المستحق خلال العــام 2023 وعلــى المــدى المتوسـط، واغتنام الفــرص المتاحـة حسـب أوضاع السوق لتنفيـذ عمليات تمويلية إضافية بشــكل اســتباقي لسداد مســتحقات أصل الدين للأعوام القادمة، وتمويـــل بعـــض المشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي مــن شأنها تعزيــز النمــو الاقتصادي مثــل تمويـل المشاريع الرأسمالية والبنيــة التحتيـة.

وقامت وزارة المالية بإجراء عمليات تمويل استباقية خلال 2022 قيمتها 48 مليار ريال لتوفير جانب من احتياجاتها خلال العام الجاري وتجنب ارتفاع أسعار الفائدة، وفق البيانات الصادرة يوم الأربعاء.

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