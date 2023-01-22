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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تماسك سوق الأسهم في السعودية وسط أرتفاع أسعار النفط

سوق الأسهم السعودي
سوق الأسهم السعودي

ارتفعت سوق الأسهم السعودية في ختام التعاملات اليوم الأحد، وأظهرت تماسكا قوياً فوق مستوى 10700 نقطة، وسط ارتفاع أسعار النفط.

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% عند التسوية، في آخر جلسات الأسبوع الماضي، وسجلت مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مدعومة بآفاق اقتصادية متفائلة بالنسبة للصين، والتي عززت توقعات بزيادة الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع خام برنت 1.47 دولار، بما يعادل 1.7% عند التسوية، إلى 87.63 دولار للبرميل. وزادت أسعار الخام الأميركي 98 سنتا أو 1.2% إلى 81.31 دولار للبرميل عند التسوية، وسجل خام برنت خلال الأسبوع مكاسب بلغت 2.8% ، وخام القياس الأميركي 1.8%.

وارتفع مؤشر تاسي 0.4% أو 42.6 نقطة عند مستوى 10724.62 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 3.09 مليار ريال سعودي.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 98.2 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 140 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 64 شركة من إجمالي 223 شركة.

وكانت أسهم شركات أسمنت حائل، متطورة، السعودي الألماني، الحمادي، أنابيب الشرق الأكثر ارتفاعًا بنسب تراوحت بين 6.51% و3.70%، أما أسهم شركات: دور، أسمنت العربية، أسمنت القصيم، دلة الصحية، المراعي، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، بنسب تراوحت بين 2.69% و 1.61%.

وأسهم شركات الجزيرة، أمريكانا، وأرامكو، شمس، بترو رابغ، الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: لوبريف، أرامكو، الراجحي، الجزيرة، مرافق الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقال الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية هشام أبو جامع، إنه رغم التقلبات العالمية القوية إذا تحركت السوق السعودية في نطاق عرضي سيكون أمرا إيجابيا.

وذكر أبو جامع في مقابلة صحفية مع موقع "العربية"، أن الوزراء السعوديين تحدثوا خلال مشاركتهم في منتدى دافوس عن الوضع الاقتصادي القوي للمملكة، كما دعمت أسعار النفط التي وصلت إلى 87 دولارا للبرميل في الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن هذه العوامل دعمت سوق الأسهم السعودية رغم المعوقات الخارجية التي ظهرت في الصين من تباطؤ اقتصادي إلى جانب تأثير الحرب في أوروبا.
 

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