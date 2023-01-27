باستخدام الذكاء الاصطناعي .. تقنية جديدة لرؤية ما وراء الجدران والأبواب

تقنية جديدة طورها علماء للتعرف على ما وراء الجدران والأبواب المغلقة بطريقة مبتكرة مكنت البشر من التقدم علميا عن طريق الإشارات اللاسلكية باستخدام الذكاء الاصطناعي.



ووفقاً لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية، التقنية هي عبارة عن شبكة عصبية عميقة يمكنها رسم خريطة رقمية للأجسام البشرية عند وجود إشارات لاسلكية والتي طورها الفريق التابع لجامعة كارنيغي ميلون الأميركية هي عبارة عن



وكتب العلماء في دراستهم: «بعد تلقي الإشارات اللاسلكية من خلف جدار ما، يقوم نظام ذكاء صناعي يسمى DensePose، طوره في الأساس باحثو الذكاء الصناعي في شركة «ميتا»، بتحليل موضع الشخص وأبعاد جسمه بالتفصيل».

وقال العلماء إنهم طوروا التكنولوجيا في محاولة لمعالجة قيود أدوات الرؤية الحاسوبية ثنائية وثلاثية الأبعاد الحالية مثل الكاميرات والليدار والرادارات، التي لا تمكن الأشخاص من رؤية ما خلف الجدران.



كما لفتوا إلى أن التقنية الجديدة ستكون أرخص بكثير من الكاميرات والرادارات والليدار، وأكثر خصوصية منها، «لأنها لا توفر صورة واضحة للأشخاص خلف الجدران، بل إشارات عن أماكنهم وأبعاد أجسامهم فقط»