لن تصدق.. تقنية جديدة لعلاج حصوات الكلى بدون آلم

العلاج الطبي لحصوات الكلى قد يكون مؤلما، لذلك ظل الباحثون يسعون بشكل دؤوب من أجل تطوير تقنيات تخفف عن المرضى، حتى يتماثلوا للشفاء دون وجع ومعاناة.

وبحسب دراسة منشورة في صحيفة طب المسالك البولية في الولايات المتحدة، فأنه باتت توجد تقنية علاجية جديدة لتفتيت حصوات الكلى بدون ألم.

وأفاد الباحثون، بأن التقنية العلاجية الجديدة تعتمد على إطلاق موجات فوق صوتية، من خلال وضعها على الجلد حتى يذهب تأثيرها إلى داخل الكلية.

كما تعمل الموجات على تفتيت الحصوات في الكلى ، حتى تصبح أكثر قدرة على أن تمر في المسلك وتخرج منه.

كما تستطيع التقنية الجديدة على تفتيت الحصاة الموجودة في الكلية حتى تتحول إلى أجزاء صغرى قابلة لأن تخرج من المسالك البولية.

وتختلف هذه التقنية الجديدة عن الطريقة الرائحة التي تعرف بـ"تفتيت الحصى الصدغي"، لأن التقنية المبتكرة لا تسبب أي ألم تقريبا.

كما يمكن إخضاع المريض لهذه التقنية العلاجية وهو في حالة يقظة تامة، دون إعطائه أي تخدير، وهو ما يعني تطورا مهما في علاج أمراض الكلى.