عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري يحسم الجدل حول رحيل أحمد عادل ميسي

صدى البلد

حسم محمد أحمد سلامة ، عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري ، الجدل حول رحيل لاعب الفريق أحمد عادل (ميسي) في شهر يناير الجاري.


وقال سلامة عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" لم نتلق عروضا للتعاقد مع أحمد عادل ميسي، وننظر إلى العروض الرسمية فقط وليس الحديث الوكلاء، وحال وصول عرض رسمي سنتناقش فيه مع الجهاز الفني".

txt

أنا السبب |مرتضى منصور يكشف أسباب رحيل كلاتنبيرج

txt

نجم الأهلي محمد عبد الجليل: وكيل لاعبين وراء رحيلي من مصر المقاصة

وأضاف:" أحمد عادل ميسي لاعب مهم وإضافة قوية للفريق، ونتناقش من أجل مصلحة الفريق فقط".
وعن حالة المشجع إسلام زكي الذي تعرض في مباراة الأهلي ببطولة كأس السوبر لكرة السلة ، قال:" لا يوجد تحسن في حالة إسلام زكي حتى الآن، درجة الإفاقة لاتزال ثابتة.. وأتمنى دعاء الملايين لإسلام من اجل الخروج من حالته الحالية، ولكن حتى الآن لا يوجد تحسن بالحالة".

الأهلى الاتحاد السكندري مجلس إدارة مصر المقاصة مرتضى منصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد استقالة لجنة الانضباط .. إبراهيم فايق: الوضع أقرب للانفجار

موعد العزاء.. تعليق ناري من شوبير بعد استقالة لجنة انضباط اتحاد الكرة

بسبب مرتضى.. أول رد فعل من خالد الغندور على استقالة لجنة الانضباط

بسبب مرتضي منصور..إعلامي شهير يهاجم اتحاد الكرة

كوني امرأة يحتاجها الرجل .. ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا بظهور جريء

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس 2023 .. اعرفها الآن

شاهد|اعترافات مرعبة عن الدجاج والناجتس المباع بالأسواق

لايف مهم جدًا .. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن اتحاد الكرة

موضوعات متعلقة

فرج عامر: تألق خالد عبدالفتاح مع الأهلي أسعدني.. وأعدت سموحة للمسار الصحيح

ترشيحاتنا

إسرائيل تشن غارات عنيفة على قطاع غزة

إعلامي يعلن عن قرب رحيل مهاجم الزمالك والانضمام للبنك الأهلي

أسامة نبيه يحسم نجم الزمالك مع الفريق

مواقيت الصلاة .. اليوم الجمعة 27 يناير 2023 م - 5 رجب 1444 هـ

حكم من ترك صلاة الجمعة مع المحافظة على باقي الصلوات

باستخدام الذكاء الاصطناعي .. تقنية جديدة لرؤية ما وراء الجدران والأبواب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. ياسمين الخطيب: امرأة يحتاجها الرجل ..والفرق بين النسكافيه المغشوش والأصلي.. وهيئة الدواء تحذر من استخدام المضادات الحيوية

شاهد|اعترافات مرعبة عن الدجاج والناجتس المباع بالأسواق

تعرف على أعراض مرض السل وطرق الوقاية منه

كولر وصورة لخصت تاريخنا.. "العيش والملح" عهد من الفراعنة للأهلى

فيديو

4 ألقاب .. ماذا قال لاعبو لاعبو الزمالك عن رحيل فيريرا/ فيديو جراف

119 مليار دولار.. من هو الهندي جوتام أداني خامس أغنى رجل بالعالم/ فيديو جراف

عودة فتوح وجمعة.. مفاجآت أسامه نبيه قبل مباراة الزمالك وفيوتشر

القبض على صاحبة صفحة يوميات أنوش.. تنشر فيديوهات إباحية وتكسب بالدولار..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ