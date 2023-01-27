الاتحاد السكندري يحسم الجدل حول رحيل أحمد عادل ميسي

حسم محمد أحمد سلامة ، عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري ، الجدل حول رحيل لاعب الفريق أحمد عادل (ميسي) في شهر يناير الجاري.



وقال سلامة عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" لم نتلق عروضا للتعاقد مع أحمد عادل ميسي، وننظر إلى العروض الرسمية فقط وليس الحديث الوكلاء، وحال وصول عرض رسمي سنتناقش فيه مع الجهاز الفني".

وأضاف:" أحمد عادل ميسي لاعب مهم وإضافة قوية للفريق، ونتناقش من أجل مصلحة الفريق فقط".

وعن حالة المشجع إسلام زكي الذي تعرض في مباراة الأهلي ببطولة كأس السوبر لكرة السلة ، قال:" لا يوجد تحسن في حالة إسلام زكي حتى الآن، درجة الإفاقة لاتزال ثابتة.. وأتمنى دعاء الملايين لإسلام من اجل الخروج من حالته الحالية، ولكن حتى الآن لا يوجد تحسن بالحالة".