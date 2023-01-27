أنا السبب |مرتضى منصور يكشف أسباب رحيل كلاتنبيرج

علق مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على اتهامه برحيل مارك كلاتنبيرج رئيس لجنه الحكام.

وأكد مرتضى منصور في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن هناك من يتهمه بتهديد كلاتنبيرج مشددا أنه لم يطلق تصريح واحد يسئ لكلاتنبيرج مطلقا".

وأضاف أن من يتهمه بهذا الأمر عليه أن يذيع فيديو له أثناء تهديده ل كلاتنبيرج مشددا أن الحكم الأجنبي رحل برغبته وليس بسبب التهديد كما يشاع .

وتابع مرتضي منصور قائلا :“ أنا السبب في رحيل كلاتنبيرج وأنا اللي خرمت الأوزون ” .

وفي سياق متصل نقل الإعلامي هاني حتحوت أول رد من مارك كلاتنبيرج، بعد استقالته من لجنة الحكام، موضحا أن الإنجليزي اعتذر عن الظهور بسبب تعاقده للظهور مع قناة أخرى غدا الخميس.

وقال كلاتنبيرج، خلال تصريحات للإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة يعلم كل شيء عن أزمتي، فهو يعرف كل تفاصيل عقدي مع اتحاد الكرة، ولا أعرف لماذا لم يتحرك، اتفقنا على عدم منحي راتب من 19 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، وعدت إلى مصر بالفعل يوم 13 ديسمبر»

وواصل كلاتنبرج «خلال فترة كأس العالم عملت لمصر بشكل يومي، رغم إن المتوقع وقت عمل التعاقد كان عدم وجود مباريات للدوري خلال المونديال، وأرسلت لوليد العطار خطة العمل، وسياسة مواقع التواصل الاجتماعي، ولوائح التحكيم يوم 18 يناير ولكنه لم يرد على رسائلي، تعييناتي للحكام تم تغييرها، وعليكم أن تسألوا عن السبب».

وعن تصريحات رئيس الزمالك ضده قال كلاتنبيرج ، أن اتحاد الكرة لم يفعل شئياً في أزمتي مع رئيس الزمالك قائلاً« اتحاد الكرة قال لي لن نستطيع أن نفعل شيء مع إساءات رئيس الزمالك»

وتابع كلاتنبيرج، أن عقده مع اتحاد الكرة لا يتضمن ضرورة تواجده في مصر وتم تغيير تعينات الحكام التي وضعتها فبعض المباريات المصيرية في بطولة الدوري

وبسؤال كلاتنبرج هل سيدفع الشرط الجزائي؟ قال "هل أطلعوك على العقد؟ أم أنهم يتحدثون فقط؟ اسألهم عن بنود تعاقدي".

وتابع، أن مصر تمتلك حكام جيدين، وهناك بعض الحكام عندهم خوف، في إدارة المباريات.