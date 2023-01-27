نجم الأهلي محمد عبد الجليل: وكيل لاعبين وراء رحيلي من مصر المقاصة

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن الأندية المصرية أصبحت تتعاقد مع مدربين أقل بكثير من المصريين، مؤكدا أن الوكلاء يتحكمون في الأمور بشكل كبير، وأن تغيير المدربين يتم بسبب أمور غريبة، في ظل عدم إدراك وفهم مجالس الإدارة في كرة القدم.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "مستوى الكرة المصرية يهبط بشكل سريع، وتغييرات المدربين أصبحت كثيرة، واللاعبين أصبحوا يدركون جيدًا أن أي مدرب قد يقود الفريق مباراتين ثم يرحل".

وأضاف: "هناك مدربين جيدين لكن لا يعملون بسبب العلاقات، وتوليت تدريب مصر المقاصة في أحد الفترات، وبعدما اتفقت على بناء فريق جديد واللعب بالناشئين والشباب تم انتقادي وجعلوني لا أفهم شيئًا، مجرد وكيل لاعبين جاء ببعض اللاعبين للفريق، طلب جلب مدرب للمقاصة، وبعدها رحلت عن تدريب الفريق".

وأكمل: "ما يحدث في مصر غريب جدًا، معين الشعباني كان يحصل على 15 ألف دولار في الترجي، ودرب المصري مقابل 50 ألف دولار، وسيتولى تدريب سيراميكا بمبلغ أكبر بكل تأكيد".