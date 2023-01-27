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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ريال مدريد في الانتظار.. هذا مشوار الأهلي نحو نهائي مونديال الأندية

النادي الأهلي
النادي الأهلي

لا يزال حلم التأهل لنهائي كأس العالم للأندية يراوض النادي الأهلي وجماهيره في المشاركة الثامنة للفريق بالبطولة بعد تحقيق 3 برونزيات سابقة.

لماذا يشارك الأهلي في البطولة ؟

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية بصفته وصيفًا لبطل إفريقيا نادي الوداد، حيث تم اعتبار نادي الوداد مستضيفًا للبطولة التي ستقام في المغرب.

وشارك النادي الأهلي بدلًا من مقعد المضيف باعتباره وصيف دوري أبطال إفريقيا.

ووفقًا للائحة المسابقة لا يشارك ناديين من دولة واحدة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث تكرر الأمر في واقعتين سابقتين وشارك وصيف البطولة القارية.

وكانت الواقعة الأولى عام 2007 وكان نادي  أوراوا ريد دايموندز الياباني هو بطل دوري ابطال آسيا والمقرر مشاركته بالبطولة الا انه تم احتسابه كمستضيف وشارك نادي سباهان اصفهان الايراني وهو وصيف بطولة دوري أبطال اسيا.

الواقعة الثانية كانت عام  2008 باليابان أيضا حينها شارك نادي اديلايد يونايتد الاسترالي كوصيف دوري أبطال اسيا وتم احتساب نادي جامبا اوساكا الياباني كمستضيف وحينها كام بطل دوري أبطال آسيا.

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مشوار الأهلي 

يبدأ النادي الأهلي البطولة بلقاء سهل أمام نادي اوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي، في مباراة تتسم بفوارق فنية وتاريخية لصالح الأهلي بطل إفريقيا.

وإذا فاز الأهلي في المباراة الأولى سيلتقي فريق سوندرز الأمريكي بطل أمريكا الشمالية.

وفي حال فوز النادي الأهلي سيلعب في المربع الذهبي الذي سيكتمل بوجود الأهلي وأحد الأندية ( الهلال السعودي أو الوداد المغربي ) بالإضافة إلى ريال مدريد وفلامنجو البرازيلي.

وقد تكون الفرصة سانحة أمام الأهلي لملاقاة ريال مدريد في نهائي البطولة وهو السيناريو الذي يتمناه الأهلاوية.

البطولة الأحب للأهلي 

وتعد بطولة العالم للأندية إحدى البطولات المفضلة لدى النادي الأهلي وجماهيره الغفيرة حيث تمكن النادي الأهلي في 3 نسخ سابقة منها من تحقيق برونزية البطولة.

ولم يشارك أي نادي مصري في هذه البطولة باستثناء النادي الاهلي الذي حقق رقمًا قياسيًا باعتباره النادي الأكثر مشاركة في البطولة بين جميع أندية العالم.

ويطمح النادي الأهلي في تحقيق انجاز تاريخي جديد وتحقيق مركز أفضل خلال النسخة القادمة للبطولة.

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